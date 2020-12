Slavko Hribar gasilec že od malih nog

14.12.2020 | 07:25

Slavko Hribar je letos prejel občinsko priznanje Občine Šmarješke Toplice.

Vinji Vrh - Letošnje leto si bomo vsi zapomnili po koronavirusu, ki nam je močno spremenil življenje, Slavko Hribar z Vinjega Vrha pa si ga bo gotovo še po nekaj lepih in pomembnih življenjskih dogodkih: postal je upokojenec, pol stoletja je že v gasilskih vrstah, prejel pa je tudi občinsko priznanje Občine Šmarješke Toplice za dolgoletno prizadevno delo v PGD Bela Cerkev in na humanitarnem področju.

»Čas res hitro mineva. Veliko smo z gasilci skupaj naredili in tudi to občinsko priznanje je pokazatelj, da smo delali dobro za vso skupnost, da naš trud ni bil neopažen,« pravi Hribar, ki poudari, da so za priznanje zaslužni vsi. Zato mu veliko pomeni.

Slavko, ki je rastel v petčlanski delavsko-kmečki družini v Družinski vasi s starši in še dvema sestrama, je gasilec od malih nog. To ni ni nič čudnega, saj ga je v gasilske vrste vpeljal njegov oče Alojz. Slavko je šel čez vse stopnje - bil je med pionirji, mladinci, člani, veterani, opravljal je različne funkcije, in zdaj je že drugič predsednik PGD Bela Cerkev.

V društvo so na tem območju vključene kar celotne družine, kar pomeni vse generacije, »in to je nekaj najlepšega, da smo vsi kot ena velika družina. Gasilstvo nas v tem koncu res povezuje, zato se trudimo vsa leta za podmladek in navdušujemo tudi otroke,« pravi Slavko, ki se ga mnogi spominjajo tudi kot prijaznega in ustrežljivega prodajalca v knjigarni Mladinska knjiga v Novem mestu.

Več o nagrajencu Slavku Hribarju, ki je za delo v gasilstvu prejel mnoga priznanja tudi na nivoju GZ Novo mesto, kjer je že deset let tajnik, ter GZ Slovenija, v času epidemije koronavirusne bolezni pa sodeluje tudi v štabu CZ občine Šmarješke Toplice, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj