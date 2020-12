Ogenj uničil ostrešje, pa tudi seno in orodje

14.12.2020 | 07:25

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Hrvaškem Brodu v občini Šentjernej je včeraj malo po 18.uri zagorel zidani gospodarski objekt. Ogenj je v celoti uničil ostrešje, v njem pa je zgorelo tudi nekaj sena in različno električno orodje. Požar na objektu, velikem 8x4 metre so pogasili prostovoljni gasilci Šentjerneja, Grobelj in Gorenjega Vrhpolja.

Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah za nujno medicinsko pomoč posredovali štiri klice, njihovi brežiški kolegi pa dva. Za nujno veterinarsko pomoč so v Novem mestu posredovali en klic. Sporočil o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v zadnjih 12 urah niso prejeli. Sicer pa so minuli teden na območju Posavja zabeležili dvanajst izrednih dogodkov, od tega enega v občini Brežice, sedem v občini Krško in štiri v občini Sevnica.

Kje bo motena elektro oskrba?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem, da bo danes od 7. do 15.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINJEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes od 14.30 do 15.ure motena elektro oskrba na območju TP SEIDLOVA 1.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes od 14.30 do 15.30 motena dobava električne energije na območju TP KURJA VAS, na izvodu PROTI SMEDOVCU.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško obvešča, nadzorništvo Brežice sporoča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj ARNOVO SELA, ČELO, KLJUČICE, MRZLAK1 in MRZLAK2 in sicer danes med 12. in 13.30.

Popolna zapora ceste

Z Občine Brežice so sporočili, da bo od danes do 31.decembra kratkotrajna popolna zapora lokalne ceste Prežihova ulica, Kregarjeva ulica in Trnska pot ter popolna zapora javne poti Bettetova ulica. Zapora je potrebna zaradi gradnje plinovodnega omrežja.

R.M.