AVDIO: Krkaše čaka prva od treh tekem v tem tednu

14.12.2020 | 09:05

Košarkarji Krke v tej sezoni (foto: KK Krka)

Domžale/Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke se bodo v tekmi 9. kroga SKL danes ob 20.uri v Domžalah pomerili s Heliosom. Tekma, ki si jo bo mogoče ogledati na Sportklubu 1 in Youtube strani KZS, je prva od treh tekem Krkašev v tem tednu.

Trener Krke Vladimir Anzulović je pred tekmo povedal: „Čaka nas zelo naporen teden, ko bomo igrali tri tekme v šestih dneh. Najprej nas čaka Helios, ki je zmes zelo izkušenih kakovostnih igralcev in mladih talentiranih upov. So tudi dobro vodeni. Zato bomo morali ponoviti energijo z zadnjih nekaj tekem, če hočemo priti do priložnosti za zmago v Domžalah.“

Ob tem je košarkar Krka Jan Kosi dodal: „Helios je letos dokazal, da je močan nasprotnik. So dobro taktično vodeni in imajo dobro kombinacijo izkušenih in mladih igralcev, ki se borijo. Pred nami je naporen teden, zato je pomembno, da gremo v tekmo stoodstotno fokusirani in se držimo naših principov.“

Krkaši imajo do zdaj v Slovenski košarkarski ligi osem zmag in en poraz, Domžalčani pa pet zmag in dva poraza.

R.M.