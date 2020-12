Oder padel na delavko in jo ubil

14.12.2020 | 09:35

V podjetju na območju Kanižarice so bili črnomaljski policisti v petek dopoldne obveščeni o nesreči pri delu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ko se je ob premikanju kovinskega odra odlomilo eno od koles, oder pa se je nagnil in padel na delavko. Poškodovano 51-letno žensko so reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrla. O nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko in pristojnega inšpektorja za delo. Okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Prijeli vlomilca, ki je ukradel harmoniko

Minuli petek malo po 21. uri je oškodovanec policiste obvestil, da mu je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo razbil steklo na osebnem avtomobilu, iz vozila ukradel harmoniko in kovček z orodjem in ga oškodoval za okoli 5.500 evrov. Policisti so v takojšnji akciji izsledili storilca in še isti večer na Prapreški poti na Otočcu pri 27-letnem osumljencu našli ukradene predmete in jih vrnili lastniku. Zoper osumljenca, ki ni upošteval ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo in mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Vlomili in kradli – enega je zasačil stanovalec

Na območju Gazic je med 1. in 11. decembrom nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel televizijski sprejemnik in jedilni pribor. Lastnico je oškodoval za okoli 800 evrov.

V Dolenjem Maharovcu je v soboto okoli 17.30 nekdo z naviranjem okna poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Ko je v notranjosti opazil stanovalca, je storilec pobegnil. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V Velikih Brusnicah pa je v soboto okoli 20.ure nekdo vlomil skozi okno v počitniško hišo. Ukradel je nekaj plastenk sokov, z vlomom pa povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Pijanega razgrajača odpeljali na hladno

V petek zvečer so krške policiste poklicali na pomoč v Kerinov Grm. Pijan moški je namreč kršil javni red in mir, nadlegoval prebivalce naselja in jih ogrožal z nevarno vožnjo. Takoj so odšli na kraj in izsledili kršitelja. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil Renault clio. Kršitelj, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov, nadaljeval je s kršitvami, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Skušal je pobegniti v gozd

Brežiški policisti so včeraj popoldne med kontrolo prometa pri Dolenjih Skopicah ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in pri Vrbini zapeljal v gozd, kjer je vozilo ustavil. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 34-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V krvi je imel kar 2,4 promila alkohola

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa na območju Lokev včeraj okoli 22. ure ustavljali voznika osebnega avtomobila Kia sorento. Kršitelj, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo, je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola oz. po starem 2,4 promila. Ugotovili so še, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in kršitve določil Zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V požaru nastalo za okoli 35 tisoč evrov škode

Poročali smo že, da so bili šentjernejski policisti včeraj malo po 18.uri obveščeni o požaru gospodarskega objekta v kraju Hrvaški Brod. V požaru, ki so ga gasilci omejili in pogasili, je zgorelo celotno ostrešje objekta, po oceni oškodovanca je nastalo za okoli 35.000 evrov premoženjske škode. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč. Policisti in kriminalisti zaradi ugotavljanja vzroka in razjasnitev vseh okoliščin požara zbira obvestila in išče morebitne ugotovitve tudi na samem požarišču.

Minuli vikend 495 klicev na novomeško policijo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako od minulega petka do danes posredovali v 109 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 495 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila šestim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 31 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in požarov, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

