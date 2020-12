V Občini Mokronog-Trebelno izvolili nadomestnega občinskega svetnika

14.12.2020 | 10:30

Foto: splet Občina Mokronog-Trebelno

Mokronog - V Občini Mokronog-Trebelno so na včerajšnjih nadomestnih volitvah za manjkajočega občinskega svetnika devete volilne enote po neuradnih podatkih občinske volilne komisije izvolili edinega kandidata Boruta Kneza, ki ga je predlagala SDS. Prejel je 33 glasov in devet na sredinem predčasnem glasovanju. Štiri včerajšnje glasovnice so bile neveljavne.

Tajnica občinske volilne komisije Mojca Pekolj je povedala, da je skupaj volilo 46 od 245 volilnih upravičencev devete volilne enote Občine Mokronog-Trebelno oz. naselij Cikava, Jelševec, Čužnja vas, Mirna vas in Velika Strmica.

Za Kneza je skupaj glasovalo 42 volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 19-odstotna. Kakšnih posebnosti ob omenjenih volitvah niso zabeležili. Uradne izide nadomestnih volitev bo občinska volilna komisija objavila danes, je še povedala Pekoljeva.

Šlo je sicer za vnovične nadomestne volitve občinskega svetnika, saj so te prvič razpisali že za 25. oktober, a občinska volilna komisija zanje ni prejela nobene kandidature. Nadomestne volitve so razpisali po odstopu občinskega svetnika Dejana Jereleta iz stranke Zeleni Slovenije.

R.M./STA