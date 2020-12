Včeraj še 413 okužb in 44 žrtev covida-19. Kako je v regijskih bolnišnicah?

14.12.2020 | 11:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

LJ/NM/Brežice - V Sloveniji so včeraj ob 1.679 testih potrdili 413 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je tako znašal 24,6 odstotka, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1.320 covidnih bolnikov, 80 od teh so sprejeli danes. Intenzivno nego jih je potrebovalo 207, 151 jih diha s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so odpustili 48 oseb. Umrlo je 44 oseb s covidom-19 oz. 22 več kot dan prej. Od teh je 27 okuženih umrlo v bolnišnicah, ostali v domovih starejših po vsej državi, kažejo podatki covid sledilnika.

Včeraj je bil delež pozitivnih testov tako za 6,5 odstotne točke nižji kot dan prej, ko je znašal 31,3 odstotka. V bolnišnicah je bilo včeraj pet bolnikov več kot dan prej. Sedem oseb manj je potrebovalo intenzivno zdravljenje.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 96.724 primerov okužb z novim koronavirusom, število umrlih oseb s covidom-19 pa se je včeraj povzpelo na skupaj 2.085.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika danes hospitaliziranih 105 covidnih bolnikov, 11 od teh so jih sprejeli na novo. 15 okuženih zdravijo na intenzivnih oddelkih, 13 jih diha s pomočjo respiratorja. 7 okuženih s covidom-19 so danes odpustili v domačo nego.

V Splošni bolnici Brežice je danes 48 covidnih bolnikov, 3 od teh so sprejeli danes, kažejo podatki covid sledilnika. Intenzivne terapije k sreči zaenkrat ne potrebuje nihče, prav tako danes niso odpustili nobenega od okuženih pacientov, je pa, žal, bil virus covid-19 za enega od pacientov usoden.

R.M.