FOTO: Za brežiško atletiko izjemna sezona

14.12.2020 | 11:50

Foto: AK Brežice

Brežice - V Atletskem klubu Brežice so se ob izteku letošnjega leta s ponosom ozrli na minule dosežke svojih atletov . Kot so zapisali v izjavi za javnost, so leto začeli z dvoransko sezono, kjer so na državnih prvenstvih skupno osvojili kar 15 medalj. Najbolj je blestela Nika Glojnarič, ki je postala članska državna prvakinja v teku čez ovire. V kategoriji mladincev U20 je Tim Breznikar osvojil naslov v teku na 3.000m, Peter Gričar Vintar pa si je priletel zmago v skoku s palico, kjer sta bila tudi Lan Uršič in Naja Rovan srebrna, Ula Bohorč pa bronasta. Maja Glogovšek si je pritekla bron v teku čez ovire, v skoku v višino pa je bil Roko Spaseski Baburek srebrn, Jernej Selak bronast. V kategoriji U18 je zmaga šla v roke Luke Zupanca v skoku s palico, Ula Bohorč je bila druga, Iva Močan je v teku na 60 m postala državna podprvakinja. Pri mlajših pionirjih U14 je Zala Kovačič postala državna prvakinja v skoku s palico, Miha Bašič je bil srebrn v teku čez ovire, bronasta sta bila Lara Mujčinovič v skoku v višino, Gašper Božovič pa je bil tretji v troskoku.

Foto: AK Brežice

Poleti so se brežiški atleti preselili na stadione, kjer so sezono odprli s petim mestom mladinske ekipe U18 v Slovenj Gradcu, le dva tedna kasneje so se pionirji U16 v Novem mestu zavihteli na pokalno tretje mesto, mladinci U20 so jesen končali na dvanajstem, člani pa na petnajstem mestu.

Na državnih prvenstvih so letos skupno osvojili kar 26 medalj. V kategoriji U16 je srebro osvojil Jak Rovan v skoku s palico. Ajda Slapšak je bila srebrna v teku na 1.000 m, Nikolaj Kevo pa bronast v metu kladiva. V kategoriji U18 sta Luka Zupanc in Ula Bohorč zmagala v skoku s palico, Jakob Urbanč pa v metu kladiva. Pri mladincih U20 so zlato osvojili Peter Gričar Vintar v skoku s palico in Leja Glojnarič v metu kopja, srebro Roko Baburek Spaseki v skoku v višino. V kategoriji U23 sta srebro osvojila Lara Zupanc in Roko Spaseki Baburek, Najbolj laskavi pa sta bili zlati medalji Barbare Špiler v metu kladiva in Nike Glojnarič v teku čez ovire v članski kategoriji v Celju, srebro sta osvojila Jan Lokar v metu kladiva in Leja Glojnarič v metu kopja, bron pa Jakob Urbanč v metu kladiva in Nastja Modic v skoku s palico. Na prvenstvu Slovenije v štafetah so dekleta U16, v postavi Ava Germek, Živa Slapšak, Vita Rožman in Ajda Slapšak osvojile bronasto medaljo. Konec sezone so se atleti in atletinje AK Brežice pomerili še v krosu, kjer je Ajda Slapšak osvojila bron pri pionirkah U16.

Letošnje največje mednarodno tekmovanje - Balkansko prvenstvo v Istanbulu - je postreglo z bronasto medaljo mladinke Nike Herakovič v skoku v višino, Iva Močan je bila osma v sprintu na 60 m, Peter Gričar Vintar in Lan Uršič pa sta si razdelila sedmo in deveto mesto v skoku s palico. Nika Glojnarič je bila na ovirah sedma v članski kategoriji.

V letošnji sezoni so v Brežicah organizirali prvi Poldijev Memorial, v spomin na očeta brežiške atletike, Poldija Rovana, septembrski mini atletski miting in pripravili še evropsko kvalifikacijsko tekmo.

Čez poletje so izvedli športne počitnice za najmlajše, sodelovali na septembrski ulični mini atletiki in preko različnih aktivnosti sodelovali z ostalimi športnimi društvi Posavja.

Na letošnji prireditvi in glasovanju za naj atleta leta Atletske zveze Slovenije, je v mlajši-članski kategoriji Nika Glojnarič osvojila tretje mesto, Jakob Urbanč pa si je primetal drugo mesto v kategoriji mlajših mladincev.

Na prireditvi športnik leta Občine Brežice je Barbara Špiler vnovič osvojila naslov športnice leta, Peter Gričar Vintar pa je prejel nagrado za fair play, saj je srbskemu tekmovalcu ponudil nesebično pomoč na mnogobojskem tekmovanju. Za dolgoletno delo v športu in trenerske uspehe je Vladimir Kevo prejel častno nagrado, kar trideset atletov brežiškega atletskega kluba pa je osvojilo priznanja in praktične nagrade.

Kot zanimivost sezone atletski klub izpostavlja atletinjo Lejo Glojnarič, ki je bila sprejeta pod okrilje Olimpijske zveze gluhih, kjer že v prihajajoči sezoni cilja na nastop na olimpijskih igrah gluhih v Braziliji.

Na letošnji listi kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije se je znašlo preko trideset članov atletskega kluba Brežice, ki so si pritekmovali kategorizacijski naslov - od mladinskega pa vse do mednarodnega statusa.

Klubske študentke, ki pridno študirajo na univerzah v Ameriki - Nastja Modic, Dea Fackovič-Vučajnk in Lara Zupanc se odlično počutijo, spopadajo se s študentskimi radostmi, kot po tekočem traku opravljajo izpite in ob tem pridno trenirajo.

Tudi letos ima Atletski klub Brežice kandidata za največjo podporo mladim upom, ki poteka preko Zavarovalnice Triglav in Pop tv-ja. Mladi skakalec s palico Peter Gričar Vintar je tokrat že prišel v najožji izbor in glasovanje bo potekalo v prihajajočih dnevih. Peter je trenutno sedmi na letošnjih svetovnih lestvicah v svoji kategoriji, opažen je bil že s strani ameriških trenerjev in redno prejema ponudbe za študij preko luže. Njegova največja želja pa je nastop na olimpijskih Igrah.

V letošnjem letu je omenjeni klub v sodelovanju z olimpijskim komitejem in atletsko zvezo strokovno usposobil 3 nove atletske trenerje, ki delujejo tako v klubu kot po vsem Posavju. Prav tako so uspešno nadgradili evropski projekt mini atletike, vadbo in sistem mini tekmovanj za najmlajše, s katerim prirejajo športne dni in promocije na posavskih in ostalih slovenskih šolah. S pomočjo razpisov in donacij, so prišli do nove športne opreme. Pridno posodabljajo in obnavljajo tudi staro opremo in Zavodu za šport pomagajo vzdrževati stadion in atletsko dvorano.

Nedavno jih je najbolj razveselila sveža novica, da se bo prav kmalu začel posodabljati brežiški atletski stadion, del regijskega olimpijskega centra, ki je po 21 letih uporabe že krepko načet in potreben obnove. Na njem se vsako leto preko šolskih ur, vrtcev, športnih dnevov in rekreacije podjetij ter priprav športnikov od drugod, zvrsti preko 4.000 uporabnikov.

Vse zasluge za dolgoletne fantastične uspehe, poleg klubskih trenerjev in odličnega klubskega vodstva gredo predvsem zvestim prijateljem kluba, sponzorjem, donatorjem in Občini Brežice, ki budno spremljajo razvoj in aktivnosti društva, so še zapisali v Atletskem klubu Brežice v izjavi za javnost.

Kandidati AK Brežice za največja svetovna tekmovanja v letu 2021:

OLIMPIJSKE IGRE, Tokyo: Barbara Špiler in Nika Glojnarič

EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANI, Torun: Nika Glojnarič

UNIVERZIADA, Chengdu: Nika Glojnarič, Lara Zupanc, Nastja Modic, Trina Praprotnik Malej

SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO U20, Nairobi: Peter Gričar Vintar, Leja Glojnarič in Iva Močan

EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO U18, Rieti: Jakob Urbanč, Ula Bohorč in Luka Zupanc

R.M./AK Brežice

