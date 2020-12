Stane Preskar, prejemnik zahvale Ju-jitsu zveze Slovenije

14.12.2020 | 12:50

Stane Preskar (Foto: JJZS)

Krško - Predsednik Ju-Jitsu zveze Slovenije Robert Perc je v soboto podelil zahvalo Stanetu Preskarju za dolgoletno delovanje in sodelovanje pri različnih funkcijah in odgovornostih pri zvezi v Sloveniji, Evropi in po svetu.

V utemeljitvi ob podelitvi zahvale za dolgoletno strokovno, predano in vestno opravljanje različnih funkcij in odgovornosti v ju-jitsu doma in po svetu je med drugim zapisano: »Stane Preskar je bil dolga leta predan borilni veščini in športni panogi ju-jitsu, bil zraven pri zametkih samostojne nacionalne panožne športne zveze za ju-jitsu, igral aktivno vlogo v Športnemu društvu Policist Krško, kasneje pa je bil tudi med pobudniki ustanovitve Društva borilnih veščin Katana, kjer je bil vrsto let predsednik. S svojim dolgoletnim predanim in strokovnim delom je Stane Preskar pustil neizbrisen pečat v delovanju zveze, v kateri se je pojavljal v različnih vlogah: kot podpredsednik in športni direktor pri organizaciji, pripravah in odpravah reprezentance na največja tekmovanja, kot svetovni A sodnik pri sojenju in vzgoji mladih sodnikov, usposabljanju strokovnih kadrov ter pri ohranjanju in dvigu ugleda zveze v domači in mednarodni strokovni javnosti. S svojo neposrednostjo in bogatim znanjem je bil nepogrešljiv pri pripravah in nastopih na domačih in mednarodnih tekmovanjih, hkrati pa bogat vir informacij in znanj s področja registracij in kategorizacij športnikov. Enako učinkovito, konstruktivno in zavzeto je vrsto let zastopal Ju-jitsu zvezo Slovenije pri organih Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, predvsem kot delegat Skupščine OKS-ZŠZ ter v odborih in organih s področja vrhunskega športa,« še piše v obrazložitvi.

Zahvala Stanetu Preskarju (Foto: JJZS)

Letošnja druga skupščina je zaradi razmer potekala virtualno, a kljub temu niso želeli izpustiti priložnosti, da so se Preskarju s hvaležnostjo in globokim spoštovanjem zahvalili za desetletja skupne poti. »V letošnjem letu se je namreč upokojil z vseh funkcij in položajev, diplomo pa mu bodo osebno vročili ob prvi primerni priložnosti,« so zapisali v izjavi predsednika Ju-jitsu zveze Slovenije Roberta Perca

R.M.