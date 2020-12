AVDIO: V Posavju skok okužb v brežiški bolnišnici, v Beli krajini spet porast okužb v DSO Črnomelj

14.12.2020 | 13:10

Bolnišnica Brežice (foto: arhiv DL)

Brežice/Krško/Sevnica/Črnomelj - V Posavju, kjer so zadnje dni beležili najvišji delež okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, so to najbolj občutili v območni Splošni bolnišnici Brežice. Tam so morali 45 razpoložljivim posteljam za covidne bolnike dodati še tri. Medtem v posavskih domovih starejših občanov rasti okuženih ne zaznavajo.

Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar je povedala, da gre pri omenjenih covidnih bolnikih za normalno bolnišnično oskrbo, nobeden od njih za zdaj ne potrebuje intenzivnega zdravljenja. Ob morebitnem nadaljnjem prirastu covidnih pacientov pa je napovedala možnost namestitve tudi v druge bolnišnice.

Glede zaposlenih je direktorica navedla, da nimajo večjega izpada. Zaradi okužbe z novim koronavirusom so na bolniškem dopustu le štirje zaposleni, štirje pa so v izolaciji. Nekaj je tudi odsotnosti zaradi drugih bolezni ali razlogov, kadrovsko pa so sicer na robu zmogljivosti, je opozorila.

Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev Brežice, ki je pristojen za skoraj 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice, je danes ocenila, da je do skoka okužb v Posavju prišlo predvsem zaradi širjenja v družinah oz. v lokalnem okolju.

Z izjemo sevniškega doma, kjer je okuženih 22 stanovalcev in sedem zaposlenih, so v preostalih dveh domovih v Brežicah in Impoljci - tudi v Občini Sevnica - že brez okuženih stanovalcev. V Impoljci je okuženih še nekaj zaposlenih, v Brežicah pa so od 24. novembra brez okužb. Takrat so imeli zadnjo okužbo pri enem sodelavcu, pri stanovalcih pa novih okužb niso ugotovili že več kot mesec dni.

V Brežicah so v petek tudi vnovič omogočili obiske, v Impoljci nameravajo z ureditvijo t. i. zbliževalnika to storiti še ta teden. V Sevnici obiske omogočajo le stanovalcem z diagnosticiranim poslabšanjem stanja, je še povedala Cizljeva.

Direktorica Doma starejših občanov Krško Nuša Masnik je za STA povedala, da se število okužb med stanovalci in zaposlenimi pri njih počasi umirja. Do zdaj je ozdravelo skoraj 90 stanovalcev in 33 zaposlenih. Okuženih je še 22 sodelavcev in približno 60 stanovalcev.

Število okuženih z novim koronavirusom je v DSO Krško zadnji teden padalo, novih okužb konec tedna niso zaznali. Kadrovske težave niso tako pereče in jih sproti rešujejo. Ozdravelim stanovalcem so že omogočili obiske, preostalim pa je na voljo video klic, je še pojasnila Masnikova.

Velik porast novih okužb tudi v DSO Črnomelj

V DSO Črnomelj spet visok porast okužb (foto: arhiv DL)

So pa med tem številne nove okužbe zaznali v občini Črnomelj. Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina, so v Črnomlju potrdili kar 34 novih okužb, od teh je kar 32 v tamkajšnjem Domu starejših občanov. Kot je znano, so v domu 4.decembra v soglasju z epidemiološko službo v avli doma omogočili obiske stanovalcev v beli coni, obisk pa je bil možen tudi pri vseh drugih stanovalcih, vendar pod določenimi pogoji glede na kategorijo namestitve. Posameznega stanovalca je lahko obiskala le ena zdrava oseba naenkrat za največ pol ure. Najavljene obiske so izvajali dvakrat dnevno vsak dan, po predhodnem dogovoru.

Obiskovalci so ves čas obiskov spoštovali priporočila NIJZ in uporabljali vso potrebno zaščitno opremo, a kot kaže, se je virus vnovič pritihotapil v dom.

Jelko Kacin o novih okužbah v Črnomlju