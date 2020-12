Saarbrücken z Jorgićem v četrtfinalu lige prvakov

14.12.2020 | 14:00

Darko Jorgić (Foto: NTZS)

V »mehurčku« v Düsseldorfu bodo jutri na sporedu vse štiri četrtfinalne tekme lige prvakov, ki v letošnji sezoni poteka drugače kot prejšnja leta. Med osmimi četrtfinalisti je tudi nemški Saarbrücken, za katerega igra tudi najboljši slovenski igralec, Darko Jorgić.

Aktualni nemški državni prvaki so dobili vse tri svoje dvoboje v skupini C, v četrtfinalu pa se bodo pomerili s francosko ekipo GV Hennebont. Tekma bo na sporedu jutri ob 20.30.

V prvem krogu je Saarbrücken brez večjih težav premagal najboljšo avstrijsko ekipo SPG Walter Wels s 3:0. Brez izgubljenega niza so do zmag prišli Kun Shang, Patrick Franziska in Darko Jorgić, ki je dvanajstletnemu Čehu Petru Hodinu v treh nizih prepustil le štiri točke. Tudi proti danski ekipi Roskilde Borttennis Jorgić in soigralci niso imeli večjih težav. Hrastničan je bil s 3:0 (4, 7, 7) boljši od izkušenega Danca Allana Bentsena. Navkljub porazu so se Danci prav tako uvrstili v četrtfinale, čeprav je v zadnjem krogu francoski Pontoise-Cergy pošteno namučil Saabrücken. V prvem dvoboju je Jorgić z 1:3 (11, -8, -9, -2) izgubil proti Tristanu Floreju, ki je v četrtem dvoboju premagal še Tomasa Polanskyja. Vmes sta bila za nemškega državnega prvaka uspešna Franziska in Kun Shang, tako da je o zmagovalcu odločal dvoboj med Nemcem Patrickom Baumom in Jorgićem. S 3:1 (-10, 10, 7, 6) je slavil trenutno 31. igralec svetovne lestvice.

Nasprotnik Saarbrückna v četrtfinalu bo še druga francoska ekipa, GV Hennebont, ki je bil v skupini D osvojil drugo mesto. Pred njim je bila Borussia Düsseldorf. Za francoske podprvake iz leta 2019 v Düsseldorfu igrajo Cedric Nuytinck, Anders Lind in Omar Assar. Tekma se bo začela ob 20.30, drugi četrtfinalni pari pa so še: TTSC UMMC (Rus) – Bogoria Mazowiecki (Pol), Fakel Gazprom Orenburg (Rus) – Roskilde Bordtennis (Dan) in Borussia Düsseldorf (Nem) – Sporting Clube de Portugal (Por).

R.M.