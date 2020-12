Na izboru čebelam prijaznih občin Sevnici tretje mesto

14.12.2020 | 15:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Sevnica - Občina Sevnica uspešnost dela preverja na različnih področjih tudi v sklopu raznličnih ocenjevanj. Že četrto leto zapored pa je Sevnica tudi letos prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto in tokrat še certifikat Mladim prijazna občina. Svoj odgovoren odnos do narave pa je v teh dneh potrdila tudi z odličnim tretjim mestom na izboru čebelam prijaznih občin.

Čebelarska zveza Slovenije je tudi letos pripravila tradicionalni posvet ob dnevu čebelarskega turizma, ki je vselej priložnost spoznavanja dobrih praks čebelarskega turizma in možnosti te dejavnosti. Posvet je letos potekal preko spletne aplikacije, del vsebin pa je bil namenjen tudi razglasitvi rezultatov natečaja za izbor čebelam najbolj prijazne občine.

Natečaj je Čebelarska zveza Slovenije organizirala že 10. leto zapored s ciljem, da nagradi občine za dobro sodelovanje s čebelarji na njihovem območju in k tem v čim večji meri spodbudi še druge občine. Med 24 sodelujočimi je zmagala Občina Ormož, drugo mesto je osvojila Občina Laško, odlično tretje mesto pa Občina Sevnica.

Občina Sevnica pomen čebelarstva krepi z različnimi aktivnostmi: izvaja trajnostne okoljske ukrepe, skrbi za ustrezne krajinske ureditve in zasaditve medovitih rastlin, nudi podporo promociji izdelkov in lokalno pridelani hrani, ozavešča občane, izvaja razne izobraževalne vsebine, omogoča delovanje sevniške tržnice s stalno prisotnostjo lokalno pridelanega medu in še mnogo več.

R.M.