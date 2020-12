Kje ne bo elektrike?

15.12.2020 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso beležili, za nujno medicinsko pomoč so posredovali 6 klicev, za nujno veterinarsko pa 3. Prejeli so tudi dve obvestili o povoženih živalih, o čemer so obvestili higienike. Na območju Regijskega centra za obveščanje Brežice prav tako izrednih dogodkov, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v minulih 12 urah niso prejeli. So pa dežurni posredovali 5 pozivov za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Distribucijska enota Krško sporoča odjemalcem električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes prekinjena dobava električne energije na območju TP BREŽICE STOLPNICA, izvod Kozole, Polak. Do prekinitev bo prihajalo med 12. in 14.uro.

