Z današnjim dnem sproščen javni potniški promet

15.12.2020 | 07:30

Mestni avtobusi spet v pogonu. Vozijo po počitniškem voznem redu. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V skladu z odlokom, ki ga je izdala vlada, se z današnjim dnem tudi v Mestni občini Novo mesto vnovič izvaja javni prevoz potnikov. Ta sicer poteka v omejenem obsegu kot to določa obveznost potnikov in izvajalcev javnega prevoza.

Tako so od danes dalje v Mestni občini Novo mesto odprte vse linije javnega potniškega prometa, delovale pa bodo v skladu s počitniškim delovnim časom, ki pomeni enak vozni red vseh linij z izjemo linije na relaciji Stopiče. S predlaganimi spremembami bo zagotovljeno dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Hkrati bo ukinjeno brezplačno parkiranje na novomeških parkiriščih ob Težki vodi pri Kandijski cesti, v parkirni hiši ob športnem kompleksu Portoval ter na parkirnem prostoru na Trdinovi ulici – torej, povsod tu je parkiranje vnovič plačljivo.

Vlada je na nedeljski dopisni seji sprejela, da se na območju celotne države javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se bo tako, dokler bo izobraževanje na daljavo, izvajalo v počitniškem režimu. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

R.M.