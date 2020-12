Čarobno okrašenega Zavinka ne bo - kriv je seveda covid-19

15.12.2020 | 08:50

V okrašen Zavinek se letos ne bodo zgrinjale množice obiskovalcev od blizu in daleč.

Zavinek - Če bi bile razmere normalne in če nam ne bi življenja krojil koronavirus, bi bili Zavinčani v teh decembrskih dneh zelo zaposleni. Pridno bi že 24. leto zapored hiteli okraševati svojo vas s kilometri svetlobnimi cevmi in raznimi pravljičnimi liki. Zavinek vsako leto tako lepo okrasijo, da vasi mnogi pravijo kar Betlehem, obiskovalci pa prihajajo iz vseh koncev Slovenije.

A ni tako. Kot pove Robert Janežič, gonilna sila v vasi in tudi pri okraševanju, so sicer nekaj časa še upali, da se bo situacija spremenila in izboljšala, in da bodo morda lahko povabili k obisku, pa je zdaj jasno, da ne bo tako.

Robert Janežič

»Odločili smo se, da okrasitve ne bo, prvič v vseh teh letih. Žal je letos tako. Obnašati se moramo odgovorno in mislim, da smo se odločili pravilno. Saj bi vasico lahko vseeno okrasili, a potem bi ljudi zmedli, vseeno bi prihajali, pa čeprav samo iz okolice, srečevanj pa zdaj ne sme biti,« pove Janežič in poudari, da sta najvažnejša zdravje in varnost.

Tako bodo Zavinčani po dolgo letih enkrat tudi sami lahko v miru uživali v prazničnih decembrskih dneh v krogu svojih družin. Kljub vsemu jim bo najbrž kar malce čudno, saj so sicer od konca decembra in vse do sv. treh kraljev vsak večer gostoljubno sprejemali obiskovalce od vsepovsod in jih tudi prijazno pogostili s kuhanim vinom ter vročim, domačim čajem. Zelišča zanj vse leto pridno nabira Martin Kirar, ki jih bo gotovo prihranil kaj za naslednje leto, ko bo - tako vsaj upajo - spet vse kot nekoč.

V Zavinku so letos sicer obnovili kapelico, veseli pa so tudi pridobitve - novih igral za otroke.

Besedilo in foto: L. Markelj