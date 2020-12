AVDIO: V gosteh drugi ligaški poraz novomeške Krke

15.12.2020 | 08:40

S tekme v Domžalah (foto: KK Helios Suns/Gašper Papež)

Novomeški košarkarji so v gosteh po napeti končnici izgubili tekmo 9. kroga SKL z ekipo domžalskih Helios Suns z 61:64 (18:17, 14:23, 19:6, 10:18). To je bil drugi zaporedni ligaški poraz.

Krkaši so začeli v petorki Rok Stipčević, Jan Rebec, Luka Lapornik, Jure Škifić in Vasilije Vučetić. V prvih sedmih minutah sta bili moštvi izenačeni, potem pa so domači povedli z 15:10 in prvo minuto odmora je vzel Krkin trener Vladimir Anzulovič. Po njej so Krkaši naredili delni izid 8:2 in prvo četrtino dobili z 18:17. V drugi četrtini sta se moštvi menjavali v vodstvu do konca 17. minute, potem pa so domači z delnim izidom 8:1 do konca polčasa prišli do vodstva s 40:32.

V drugem polčasu so Krkaši zaigrali veliko bolje v obrambi in po delnem izidu 14:3 prišli do vnovičnega vodstva, po trojki Roda Camphorja pa je bilo ob koncu tretje četrtine +5 za Krkaše (51:46). Uspešna vrnitev v igro naše košarkarje je nekoliko uspavala, gostitelji pa so z sedmimi zaporednimi točkami na začetku zadnje četrtine prišli do novega vodstva. Krkaši so po zadetem prostem metu Jana Kosija v 35. minuti nazadnje vodili (54:53), nato pa so jim domači s šestimi zaporednimi točkami ušli na +5 (59:54). Našim košarkarjem se je v zadnji minuti uspelo dvakrat približati na točko zaostanka, pri 61:63 pa so imeli devet sekund pred koncem celo napad za izenačenje ali celo morebitno zmago. Stipčeviću je na žalost spodrsnilo, potem ko je že prišel mimo svojega branilca, in Domžalčani so z zadetim prostim metom le še potrdili zmago.

Trener Krke Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: „Čestitke Heliosu za zasluženo zmago. Nezadovoljen sem, kako smo danes izgledali, še posebej v prvem polčasu. Če naše moštvo ne igra na 100-odstotnih zmogljivostih, bomo imeli težave z vsakim nasprotnikom. Če pa to izpolnimo, pa se lahko borimo prav z vsakim.“

Krkaši imajo v SKL osem zmag in dva poraza, naslednjo tekmo pa bodo igrali že jutri, ko bodo gostovali pri ekipe Terme Olimia.

1.SKL, 9. krog, 14.12.: Helios Suns – Krka 64:61 (17:18, 23:14, 6:19, 18:10)

Krka: Stipčević 6 (5 as), Škifić 9 (4 sk, 2 as), Lapornik 4 (3 sk), Rebec (4 sk), Vučetić, Stergar, Camphor 13, Vrabac 10 (3sk), Barič (2 as), Kosi 13 (4 sk), Škedelj 6 (3 sk), Milovanović.

5x Krkin naj:

Najboljša strelca: Rod Camphor in Jan Kosi 13

Največ skokov: Jure Škifić, Jan Rebec in Jan Kosi 4

Največ asistenc: Rok Stipčević 5

Največ pridobljenih žog: Jan Rebec 5

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jan Kosi 17

R.M.

Zvočni zapisi Vladimir Anzulović po tekmi z ekipo KK Helios Suns Vladimir Anzulović po tekmi z ekipo KK Helios Suns