Na Šolskem centru Novo mesto bo jutri virtualni dan odprtih vrat

15.12.2020 | 09:10

Dan odprtih vrat na ŠC Novo mesto bo letos virtualen in še bolj atraktiven (foto: ŠC NM)

Novo mesto - Srednješolsko in višješolsko izobraževanje poteka tudi v sklopu največje izobraževalne ustanove v Sloveniji - na Šolskem centru Novo mesto. V letošnjem šolskem in študijskem letu usmerjajo, vodijo in skrbijo za okoli 5.000 dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. Predano delo, prepredeno z vzgojnimi in strokovnimi vsebinami, polni že četrto desetletje.

3.238 dijakov je v tem šolskem letu vključenih v redno srednješolsko izobraževanje Srednje strojne šole, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Srednje zdravstvene in kemijske šole ter Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. Kot so zapisali, jim je delo z mladimi v veselje, saj so polni novih idej, z njimi pa sebi in okolju sporočajo, da jim lahko zaupamo. Na Šolskem centru Novo mesto mladim njihovo prihodnost oblikujejo z znanjem, krepijo njihove spretnosti in privzgajajo vrednote družbe kot so strpnost, znanje, pomoč…

Kolektiv Šolskega centra se zaveda odgovornosti, ki so mu zaupane in dolžnosti, da pomaga mladim uresničiti njihove potenciale, njihova močna področja, ki so jih že odkrili ali jih odkrivajo ob strokovnem usmerjanju in spodbujanju. Prav vsak posameznik je za nekaj nadarjen. Če svojega močnega področja še ni odkril, mu ga profesorji Šolskega centra pomagajo odkriti in krepiti. Na ta način mladim pomagajo najti radost v strokovnem in osebnem življenju.

Na Šolskem centru Novo mesto stremijo k diferenciaciji dela, saj vsak posameznik šteje. Delajo s tistimi, ki potrebujejo več usmerjanja in spodbud za dosego osnovnega standarda znanja, pa tudi s tistimi, ki želijo na določenem področju izvedeti več. S tem jim omogočajo pridobiti znanje in razviti spretnosti, ki bodo mladim omogočili kakovostno zaposlitev in s tem več možnosti za srečno življenje.

Na ŠC Novo mesto tudi možnost višješolskega strokovnega izobraževanja

Številni dijaki Šolskega centra Novo mesto nadaljuje šolanje tudi v sklopu terciarnega izobraževanja znotraj zavoda na Višji strokovni šoli, ki redno in izredno ponuja različne programe: Strojništvo, Elektroniko, Varstvo okolja in komunale, Logistično inženirstvo, Informatiko, Lesarstvo, Kozmetiko, Mehatroniko. Možnost nadaljnjega izobraževanja po vertikali navzgor znotraj Šolskega centra Novo mesto je tako ena od velikih prednosti te ustanove. Zazrtost v prihodnost je danes obveza vsakega dobrega zavoda ali podjetja. Vendar pa prihodnost brez trdnih temeljev ne ponuja zaupanja, ki ga človek v današnjem svetu nenehnih sprememb potrebuje.

Na Šolskem centru Novo mesto sledijo novim trendom na pedagoškem in strokovnem področju, v sodelovanju z delodajalci pa omogočajo kakovostno poklicno in strokovno izobraževanje in se uspešno vključujejo v družbeno življenje lokalne skupnosti.

Napredno poučevanje, sodobni pristopi

V skrbi za dijake, študente in ostale udeležence izobraževanja na Šolskem centru Novo mesto s sodobnimi pristopi pomagajo sprejemati drugačne oblike učenja. Poučevanje na daljavo predstavlja izziv, da skupaj postanejo še boljši. To je zagotovo odraz prilagodljivosti in hkrati ponujena roka vsem, da skupaj zmorejo vse. Vedno znova poudarjajo: »Tu smo za vas!« in tega se držijo tudi v časih, ki so drugačni.

Ob spoznanju, da je izbira srednje in kasneje višje šole, izbira poklica in tudi izbira okolja, v katerem učenci iz otrok in mladostnikov postanejo odrasle osebe, ena najpomembnejših odločitev v življenju, so pripravili...

DAN ODPRTIH VRAT bo letos v virtualnem okolju. Obogatili ga bodo z dogodki v živo ter s posnetimi in še na mnoge druge načine pripravljenimi zanimivostmi, dejavnostmi in uspehi dijakov, študentov in zaposlenih na Šolskem centru Novo mesto. Zato – VABLJENI V SREDO, 16.12.2020, OD 15. DO 18.URE NA dov.sc-nm.si. Na vsako polno uro bodo na voljo številne vsebine in tudi možnost za vprašanja na temo šolanja na Šolskem centru Novo mesto. Mladi bodo dobili vse informacije, ki bodo pomagale pri odločitvi glede nadaljnjega pridobivanja znanja.

R.M.