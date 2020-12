Stanovanjski sklad z najemnimi stanovanji tudi v naši regiji

15.12.2020 | 09:25

V Krškem bo prihodnje leto na voljo 29 najemnih stanovanj SSRS (foto: Stanovanjski sklad RS)

Krško/Brežice/Novo mesto/Kočevje/Črnomelj - »Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Vse do leta 2023 naj bi po vsej državi skupno zagotoviti kar 2.194 novih javnih najemnih stanovanj,« je poudaril direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.

Intenzivno potekajo tudi priprave za začetek investicijskih projektov v Novem mestu, realizacija pa bo odvisna predvsem od zagotovitve dolgoročnih virov financiranja. Prihodnje leto bodo skladno s terminskim planom zaključili tudi projekt v občini Krško, kjer bo na voljo 29 oskrbovanih stanovanj. Po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo je stanovanjski sklad letos pridobil tudi 91 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti – med njimi so tudi stanovanja v Brežicah.

V prihodnjem letu je na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb predviden tudi zaključek gradnje in prevzem 27 oskrbovanih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest v Kočevju in Črnomlju.

R.M.