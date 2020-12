FOTO: Olimpijski krogi za Leona Štuklja

15.12.2020 | 10:20

Olimpijski krogi v čast Leonu Štuklju (Foto: Akademija tajskega boksa)

Novo mesto - V letošnjem letu se je ves svet znašel v izredni situaciji zaradi epidemije covid-19. V luči izrednih razmer in ob dejstvu, da je športna dejavnost močno omejena, so se v Akademiji tajskega boksa odločili pozvati vse medijske hiše, naj bodo njihove prve dnevne novice poziv vsem državljanom, vseh generacij: »Bodite aktivni, prehranjujte se zdravo in preživite svoj prosti čas v naravi na svežem zraku!«

Slovenija je dežela čudovitih naravnih danosti, ki kar kličejo h gibanju, a vse se začne pri vzgoji. Tako kot se naučimo brati in pisati, tako je športno udejstvovanje ključ do zdravega in kakovostnega življenja. S športom se namreč naučimo premagovati stres in krepiti svoj imunski sistem.

Novomeška Akademija tajskega boksa, Scorpion Gym in Slovenska zveza tajskega boksa so se skupaj odločili na nekoliko drugačen način obuditi spomin na častnega občana Novega mesta in olimpionika Leona Štuklja, ki je nedvomno ena najpomembnejših osebnosti v slovenski športni zgodovini.

»Legendarni Leon Štukelj nam je vzor, navdih in simbol vitalnosti. Vzor nekdanjim, sedanjim in bodočim rodovom. V svoji karieri je posegel po šestih olimpijskih odličjih – trikratnem zlatu, dvakratnem bronu in enem srebru, seveda ob številnih medaljah z ostalih tekmovanj.

Na pobudo našega strokovnega osebja in ambasadorja športa so naši najmlajši člani skupaj z mentorjem projekta »Zmorem, želim in se zabavam« izdelali cvetlični aranžma »Olimpijski krogi« in ga položili k spomeniku Leona Štuklja. Na ustvarjalni delavnici so se Neža, Lucija, Miha in Jakob pogovarjali o pozitivnih učinkih športa, olimpizmu in olimpijskih načelih, zdravi prehrani ter o gibanju na svežem zraku,« so nam povedali na Akademiji tajskega boksa Novo mesto.

Projekt je delno sofinancirala Fundacija za šport. Sicer pa so z družbeno odgovornim odnosom pri tem sodelovali še Gozdno gospodarstvo Novo mesto z vrtnarskim centrom in Gazvoda - trgovina in mešalnica barv, ki so prispevali spreje, da bi snovalci pričarali barve olimpijskih krogov.

R.M.

