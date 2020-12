Metlika: Zamaskirani moški vdrli v hišo in mučili družino, tudi otroke

15.12.2020 | 10:40

Menda so jim podplate žgali z likalnikom (ilustrativna fotografija Pixabay)

Metlika - Trije zamaskirani neznanci naj bi v noči na petek na Svržakih pri Metliki vdrli v hišo in se več ur izživljali nad družino, poročata Delo in Slovenske Novice. Vprašanje, kaj točno se je dogajalo, smo včeraj naslovili tudi na predstavnico za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenko Drenik, ki je v odgovoru napisala: »Lahko potrdimo, da smo v petek na območju Policijske postaje Metlika obravnavali kaznivo dejanje z elementi nasilja. Intenzivna kriminalistična preiskava v tem primeru poteka, vendar podrobnosti ne moremo pojasnjevati, saj bi s tem lahko škodili nadaljnjim postopkom. Policija namreč v skladu z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji obvešča javnost o svojem delu, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih.«

Omenjena časnika pa pišeta, da naj bi neznanci od družine zahtevali denar in jih mučili. Po pisanju Dela so neznanci v hišo prišli okoli pol dveh ponoči skozi vrata terase, tako da so vanje zvrtali dve luknji. Po besedah 39-letnega oškodovanca so vanj sredi spanja uperili pištolo in ga vrgli iz postelje ter zvezali. V hrvaškem jeziku naj bi od njega zahtevali denar in mu očitali, da je podjetniku iz Metlike vzel 350.000 evrov.

Čeprav jim je dopovedoval, da nikomur ni vzel nič in da živi pošteno, so ga očitno zamenjali z nekom drugim. Trije zamaskirani moški naj bi zato mučili vso družino, tudi oba otroka, in jih med drugim žgali z razbeljenim likalnikom, pišeta časnika.

Z izživljanjem naj bi končali okoli pol pete zjutraj, ko se je sosed odpravljal v službo, luč pa je roparje očitno zmotila in so pobegnili. Po klicu na policijo je za njih sprva poskrbelo osebje metliškega zdravstvenega doma, nato pa so člane družine odpeljali v novomeško bolnišnico.

Oškodovani se, še navaja Delo, sicer ukvarja z odkupom in prodajo avtomobilov, priznava da nekoč na črno, a je pozneje odprl podjetje. Med ropom naj bi ostal brez 12.000 evrov, saj je imel denar pripravljen za nakup avtomobila, ob tem pa so roparji odpeljali tudi avtomobil, ki so ga policisti pozneje našli v bližini Ljubljane.

R.M./STA