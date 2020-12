Še 44 žrtev covida-19 in 27 odstotkov testiranih pozitivnih. Kako je v naši regiji?

15.12.2020 | 11:00

Novo mesto/Brežice/Ljubljana - V Sloveniji so ob 5.634 testih potrdili 1.524 koronavirusnih okužb, umrlo pa je 44 covidnih bolnikov, je poročala vlada. V bolnišnicah po vsej državi je umrlo 24 okuženih, v domovih za starejše pa 20. Odstotek pozitivnih testov je bil spet visok, saj je bilo dobrih 27 odstotkov testiranih okuženih. V bolnišnicah se zdravi še 1.284 bolnikov, kar je 36 manj kot dan prej, samo danes so jih sprejeli 115, kar pa je kar 35 novo okuženih več kot včeraj. 207 jih potrebuje intenzivno terapijo, kar je enako kot dan prej, na respiratorju je še 149 okuženih, kar je sicer 2 manj kot včeraj. V domačo oskrbo so danes odpustili 127 covidnih bolnikov oz. 79 več kot včeraj.

Včeraj je boj z virusom izgubilo 44 okuženih, kar pomeni enako kot dan prej. Skupno je za posledicami okužbe z novim korona virusom pri nas doslej umrlo že 2.151 ljudi, vseh potrjeno okuženih pa je 98.281 primerov.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

Poročali smo že, da je v Splošni bolnišnici Novo mesto danes 109 hospitaliziranih oz. štirje več kot včeraj. V bolnišnično zdravljenje so 11 bolnikov sprejeli danes, številka je enaka včerajšnji. 16 od hospitaliziranih zdravijo na intenzivnem oddelku, kar je eden več kot včeraj, 13 jih diha s pomočjo respiratorja. Ta podatek je enak včerajšnjemu kot tudi število odpuščenih pacientov z novo koronavirusno boleznijo. Danes so jih namreč v domačo oskrbo odpustili 7.

V Splošni bolnišnici Brežice je trenutno na zdravljenju 38 covidnih bolnikov oz. 10 manj kot včeraj, 4 izmed teh so sprejeli danes oz. enega več kot dan prej. Na intenzivnem oddelku sta 2 okužena bolnika. 12 so jih danes odpustili v domačo oskrbo, dan prej nobenega, žal, pa sta dva bolnika v brežiški bolnišnici izgubila boj s to okužbo. Dan prej je bila ena smrtna žrtev manj.

Največ okužb je v posavski regiji, kjer 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev znaša 1.555,6. Sledita jugovzhodna in pomurska regija, kjer znaša pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev 1.371,2 oziroma 1.347,1. Najboljša pa je epidemiološka slika v goriški (706), osrednjeslovenski (709,4) in obalno-kraški regiji (741).

Glede na število novih okužb, ki so jih potrdili včeraj, najbolj izstopajo občine Brežice, kjer so potrdili 36 okužb, v Krškem 45 okužb, v Novem mestu 33, v Črnomlju pa 18 novih okužb.

