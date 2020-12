Število hospitaliziranih se spet povečuje tudi v novomeški bolnišnici

15.12.2020 | 11:15

V novomeški bolnišnici se število hospitaliziranih spet povečuje (foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 109 covidnih bolnikov, med njimi jih je 16 na intenzivnem oddelku, je vodstvo bolnišnice zapisalo v današnji izjavi za javnost. Prejšnji teden so med zaposlenimi opravili 482 testov, 38 oz. slabih 8 odstotkov je bilo pozitivnih, večino odkritih pozitivnih primerov pa je bilo asimptomatskih.

Epidemiološka slika jugovzhodne regije je ena izmed najslabših in razmere se zaenkrat še ne izboljšuje, število hospitaliziranih pa vnovič narašča. »Prizadevanja in skrbi zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo mesto so usmerjena tudi v tiste paciente, ki k nam pridejo zaradi drugih obolenj. Tudi za njih si seveda želimo nemoteno, kakovostno in pravočasno oskrbo. Dokler pa se epidemiološke razmere ne izboljšajo, je žal, ta trenutek za neokužene paciente omogočena zgolj nujna oskrba,« so zapisali v vodstvu bolnišnice s prvopodpisano direktorico doc.dr. Mileno Kramar Zupan.

Živimo v industrijski regiji, kjer je veliko ljudi delovno aktivnih in prav to je lahko tudi eden od pomembnih razlogov za povečano pojavnost okuženosti v naši regiji, so prepričani v bolnišnici. Kot so zapisali, je večina okužb asimptomatskih in posledično - kljub poostrenemu izvajanju vseh predpisanih ukrepov - prihaja do vdorov virusa v bolnišnico tako preko zaposlenih kot tudi preko bolnikov.

Vodstvo bolnišnice pričakuje, da bo januar tudi zaradi povečanja respiratornih okužb še zahtevnejši, zato svetuje vsem, da tudi v času praznikov čim bolj upoštevamo priporočila glede druženj in higienskih ukrepov. »Luč na koncu tunela predstavlja prihajajoče cepivo, mi pa se bomo z dobro organizacijo in pripravljenostjo še vedno trudili, da bomo nudili pomoč vsem tistim, ki jo bodo potrebovali,« je v današnji izjavi za javnost zapisalo vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto.

R.M.