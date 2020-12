FOTO: V krškem podjetniškem inkubatorju zaključili prva izobraževanja

15.12.2020 | 12:05

Končana prva brezplačna predavanja v Podjetniškem inkubatorju Krško (foto: PIK)

Krško - V Podjetniškem inkubatorju Krško so v prejšnjem tednu zaključili brezplačna izobraževanja, ki so potekala preko spleta. Skozi zanimive podjetniške vsebine, so se »odlično« pripravili na doseganje zastavljenih ciljev. Vsebino je s praktičnimi primeri in skozi lastne izkušnje podajal mag. Peter Babarovič. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je bilo v izobraževanje, ki je potekalo v dveh delih, vključenih skoraj trideset posameznikov.

V podjetništvu je doseganje zastavljenih ciljev velikokrat povezano z javnim nastopanjem. Nastop je zelo pomemben in nanj se je vselej potrebno pripraviti. Drugo izobraževanje je bilo smiselno nadaljevanje prvega dela in je vsebovalo številne nasvete, napotke in praktične izkušnje za izvedbo »nadpovprečnega nastopa«. Simpatična Nina Dušić Hren je z znanjem »opremila« več kot trideset zadovoljnih udeležencev.

Poleg zagotavljanja poslovnega prostora za mlada podjetja, bodo v Podjetniškem inkubatorju Krško, ki deluje v okviru Centra za podjetništvo in turizem Krško, podjetniške aktivnosti nadaljevali tudi v prihodnje, so zapisali v izjavi za javnost.

R.M.

