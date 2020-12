AVDIO: Novi koronavirus v romskih naseljih terja posebno pozornost

Novo mesto - Z novim koronavirusom se soočajo tudi romska naselja. V Zvezi za razvoj romske skupnosti Črnomelj opozarjajo, da so Romi že sicer ranljivejša skupina prebivalstva, zaradi slabših bivanjskih razmer pa je tudi možnost širjenja virusa med njimi večja. Zato bi jim bilo treba nameniti posebno pozornost, je prepričan predsednik Zvonko Golobič.

"Zadeve so zaskrbljujoče, ker nimamo vzvodov v romskih naseljih, da bi preprečevali nadaljnje širjenje virusa," je Golobič poudaril na spletni konferenci, ki so jo včeraj pripravili v Zvezi za razvoj romske skupnosti Črnomelj.

Pojasnil je, da se Romi večinoma držijo ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, vendar pa imajo težave že z osnovnimi pogoji. V romskih naseljih veliko družin živi v enem prostoru, zato je težko prostorsko osamiti okuženega. Težave imajo s šolanjem na daljavo, saj otroci hodijo po pomoč od enega do drugega in tako lahko prenašajo virus. Številne romske družine nimajo dostopa do čiste vode, pa tudi sicer so Romi v slabšem zdravstvenem stanju kot večinsko prebivalstvo, zato ima lahko covid-19 zanje usodnejše posledice. "Zato pozivam pristojne, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da se prepreči razmah epidemije," je dejal Golobič.

Na vprašanje, ali ima vlada pripravljen akcijski načrt v primeru povečanega števila okuženih v romskih naseljih, je vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin odgovoril, da ne. "Na državni ravni ne. To je problem, ki ga je treba obvladati na lokalni ravni. Tamkajšnji epidemiologi so tisti, ki morajo izdelati oceno in predlagati ukrepe, kaj je treba storiti, da se razmere ne bi še dodatno poslabšale," je dejal.

Glede splošnih bivanjskih razmer v romskih naseljih je povedal, da "čudežev čez noč ni mogoče doseči". "Se pa lahko, če je v kakem naselju v tem trenutku to res pereč problem, poskrbi za kakovostno vodo. Ni pa mogoče v nekaj dneh zgraditi vodovoda, če se ga prej vrsto let ni. Na lokalni ravni je, da v tem trenutku blaži razmere, ko gre za zdravstveno stanje," je bil jasen Kacin.

Strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletič je pojasnil, da je pri Romih težava tudi v tem, da imajo redko izbranega osebnega zdravnika, zato je njihova vstopna točka v zdravstveni sistem po navadi urgentni center, kamor pa pridejo šele takrat, ko imajo že razvite simptome bolezni. Ne sodelujejo v preventivnih programih, precepljenost otrok je nizka in to so vse dodatni dejavniki tveganja za ta del prebivalstva, je opozoril in ob tem izpostavil pomen intenzivnega osveščanja romske skupnosti o covidu-19 in o potrebnih ukrepih.

Golobič meni, da to ni dovolj. "Samo z osveščanjem ne bomo ustavili virusa. Treba je narediti nekaj več," je dejal.

Predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Novo mesto Bonia Miljavac je poudarila, da zagotavljajo enotno obravnavo vseh prebivalcev Slovenije, torej pri ukrepih in postopkih v zvezi z novim koronavirusom ne delajo razlik med Romi in ostalimi ljudmi. Enako bo po njenih besedah tudi pri cepljenju. So pa na NIJZ v sodelovanju z Romskim informacijskim centrom in Zvezo romskih skupnosti izdali zloženko na temo covida-19, ki je prevedena v različna romska narečja in opremljena z infografikami, je povedala.

