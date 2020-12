Začetek projekta ureditve območja ob Radulji

15.12.2020 | 13:20

Območje ureditve ob Radulji (Občina Škocjan)

Škocjan - Občina Škocjan je kot vodilni partner projekta »Ureditev območja ob Radulji«, ki ga je prijavila na 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020 in bodo financirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, te dni prejela potrditev in Odločbo za sofinanciranje projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Kot so na občini zapisali v izjavi za javnost, skupaj s partnerji projekta – to so Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Mizarstvo Mojstrovič - Dušan Mojstrovič s.p. - tako že začenjajo pripravo in izvedbo projektnih aktivnosti.

Projekt vključuje celostno in trajnostno ureditev območja ob Radulji v Škocjanu pod Metelkovim domom. V okviru novih ureditev bo preurejena dostopna pot, ob njej razgledna ploščad kot razgledišče za druženje in opazovanje okolice. Na travniku ob Radulji bo urejena krožna peščena pot, ob njej pa dve izobraževalni točki: tiha opazovalnica in učilnica na prostem ter stopnice za dostop do Radulje. Naredili bodo tudi most čez Raduljo, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem, prehod pa bo omogočil tudi invalidom in vozičkom. Programske aktivnosti operacije bodo osredotočene na izobraževalne vsebine, pripravili bodo usposabljanje za interpretatorje in za oblikovanje programa interpretacije območja ob Radulji. To območje bo postalo tudi zelena sprehajalno-rekreacijska površina.

Cilji projekta so urediti površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev, ustvariti nova delovna mesta, oblikovati nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma, zagotoviti interpretacijo ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine, uvesti nove alternativne oblike mobilnosti, oblikovati socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin in izvajati edukacijske vsebine za mlade in za osebe s posebnimi potrebami.

Pričakovani rezultati projekta so celostna ureditev območja ob Radulji v Škocjanu, ki bo z nakupom prenosne izobraževalne opreme v času izvajanja operacije in po njenem zaključku omogočila izvajanje delavnic, usposabljanj, izobraževanj, naravoslovnih dnevov in oblikovanje interpretacijskih programov za domačine in turiste, pa izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, usposobljeni interpretatorji iz lokalnega okolja, ki bodo v času izvajanja projekta in po zaključku operacije izvajali navedene programe za vse ciljne skupine, večja bo socialna vključenost skupin z manj priložnostmi – predvsem za mlade, starejše, invalide in za ostale osebe s posebnimi potrebami, oblikovali pa bodo tudi socialno mrežo za opolnomočenje omenjenih ciljnih skupin in za obveščanje širše javnosti s promocijskimi materiali.

Projektne aktivnosti bodo stekle januarja prihodnje leto, končane pa bodo junija leta 2022. Celotna vrednost projekta znaša 167.592,04 evra z ddv-jem, pri čemer je odobrena vrednost sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 94.300,31 evra, so še zapisali v današnji izjavi za javnost na Občini Škocjan.

R.M.