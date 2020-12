V rdeči coni DSO Črnomelj testiranja vsake tri dni

15.12.2020 | 14:00

DSO Črnomelj (foto: arhiv DL)

Črnomelj - Glede na včerajšnjo izpostavitev Doma starejših občanov Črnomelj na vladni novinarski konferenci, smo poklicali direktorico doma Valerijo Poljšak Lekič, ki je izjave vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina takole pokomentirala: »Pravzaprav številka ni nič nenavadnega, je pa res, da je bil to podatek od nedelje, ko je število okužb občutno povsod nižje in je zato bilo pričakovati takšen odziv. Prejšnji teden, ko smo mislili, da smo širjenje virusa uspešno zajezili, saj smo bili kar nekaj časa brez okužb, smo zaradi suma na covid-19 najprej testirali zaposlene. Trije med njimi so bili pozitivni. V soboto smo se zatem odločili testirati še vseh 40 stanovalcev enega nadstropja in rezultati so pokazali prisotnost virusa tudi pri 32 stanovalcih,« je povedala direktorica doma starejših v Črnomlju.

Stanovalce in zaposlene v rdeči coni bodo zdaj testirali vsake tri dni s tako imenovanimi hitrimi testi, če bo potrebno, pa bodo iskali potrditev še s klasičnim testiranjem. Na vprašanje, kako okuženi prebolevajo virus, je Poljšak Lekičeva povedala, da zaenkrat ni posebnosti in se vsi – tako zaposleni kot stanovalci - počutijo relativno dobro.

Na vprašanje, ali za vnovičen vnos virusa v dom sumi obiskovalce, Poljšak Lekičeva ni ne potrdila ne zanikala, je pa pojasnila, da svojci lahko pridejo na obisk le, če so povsem zdravi, ves čas obiska pa upoštevajo vsa priporočila stroke oz. NIJZ. Obiskov zato v domu ne nameravajo prekiniti.

V črnomaljskem domu je sicer 152 stanovalcev in 114 zaposlenih.

R.M.