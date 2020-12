Dotacija Občine Krško Rdečemu križu OZ Krško

15.12.2020 | 14:30

Aneks k pogodbi sta podpisala sekretarka OZ RK Krško Mojca Vizler in župan občine Krško mag. Miran Stanko (Foto: Občina KK)

Krško - Občina Krško vsako leto sofinancira delovanje Območnega združenja Rdečega križa v Krškem. V času epidemije se je tudi obseg njihovega dela povečal, posledično je tudi poraba denarja za pomoč ranljivim skupinam prebivalcev občine Krško vse večja.

Zato se je Občina Krško odločila za povišanje letošnjih sredstev območnemu združenju Rdečega križa Krško v višini 5.000 evrov. Aneks k osnovni pogodbi sta včeraj podpisala župan občine Krško mag. Miran Stanko in sekretarka Rdečega križa OZ Krško Mojca Vizler. Vse od prvega vala epidemije do danes so na krškem Rdečem križu po njenih besedah pomagali 560 občanom, ves čas delajo štirje prostovoljci in dva zaposlena, po potrebi jim na pomoč priskočijo še dodatni prostovoljci krajevnih organizacij in ekipa prve pomoči, kar je skupno 35 prostovoljcev.

Večina pomoči je namenjena starejšim občanom, ki živijo sami, kroničnim bolnikom, pa tudi občanom, ki zaradi omejitev stikov ne morejo več računati na pomoč sosedov ali znancev. Prostovoljci jim pomagajo predvsem z dostavo živil ali zdravil in z drugo potrebno pomočjo. Kot so na občini zapisali v današnji izjavi za javnost, se je župan Stanko ob podpisu aneksa, zahvalil tudi vsem prostovoljcem za njihovo nesebično pomoč in podporo.

R.M.