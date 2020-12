NEK: Novembra proizvodnja elektrike za 2,2 odstotka višja od načrtovane

15.12.2020 | 14:50

Foto: NEK Krško

Krško - Nuklearna elektrarna Krško je v novembru proizvedla 525.987,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500.699,1 MWh električne energije. Proizvodnja je bila za 2,2 odstotka večja od načrtovane, ki je 490.000 MWh. Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,2ºC in največ za 3ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 2,18 odstotka letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 4,94 odstotka letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0009 odstotka (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0102 odstotka letne omejitve, so zapisali v novembrskem poročilu.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,15 odstotka letne omejitve oziroma do konca novembra 0,92 odstotka letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7,2 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, še piše v poročilu NEK-a za november.

R.M.