Trebanjski levi s Pivovarji za vrh Lige NLB

15.12.2020 | 15:00

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Rokometaše trebanjskega Trima jutri ob 17.30 čaka ena izmed najpomembnejših prvenstvenih tekem letošnje sezone, saj je na sporedu derbi Lige NLB, ki bi lahko denimo odločal tudi o jesenskem naslovu državnega prvaka. Obračun med Celjani in Trebanjci bo zanimiv tudi zaradi Uroša Zormana, ki je viden pečat pustil v Celju, zdaj pa želi s Trebanjci nadaljevati zmagovalni niz.

Trebanjci so pred dnevi gostovali v Dobovi in si z uspešno predstavo zagotovili 10. prvenstveno zmago v tej sezoni ter z odliko opravili generalko pred sredinim derbijem s Celjani. Arena Zlatorog, kjer domujejo celjski rokometaši, velja za hram slovenskega rokometa. Prav tako bo prizorišče sredinega obračuna med aktualnimi slovenskimi prvaki in tretjeuvrščeno zasedbo minule sezone državnega rokometnega prvenstva.

Dobro delo trebanjskega kluba potrjuje tudi dejstvo, da celjske barve branita celo nekdanja člana kluba – Tobias Cvetko ter otrok Trima Kristjan Horžen. V Trebnjem sicer igrata tudi nekdanja člana Celja – Anže Dobovičnik in Gregor Potočnik.

Trener trebanjskih rokometaše Uroš Zorman je pred tekmo povedal: “Po zmagi v Dobovi, je na sporedu derbi v Celju. Mi ga želimo odigrati čim bolje, s čvrsto in borbeno obrambo, hitrimi protinapadi ter dobro igro v napadu. Če pustimo srce na igrišču, nam ugoden rezultat ne more uiti.”

Srečanje med celjskimi in trebanjskimi rokometaši se bo jutri v Areni Zlatorog začel ob 17.30, televizijski prenos tekme pa se bo začel nekaj minut prej na drugem programu TV Slo.

LIGA NLB, zaostala tekma 5. kroga Lige NLB: sreda, 16. decembra, ob 17.30 (Arena Zlatorog, Celje); RK Celje Pivovarna Laško – RK Trimo Trebnje

R.M.