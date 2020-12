Trčil v ograjo in se prevrnil na bok

15.12.2020 | 18:30

Foto: arhiv DL

Ob 8.04 je na avtocesti v smeri Obrežja pred predorom Leščevje v občini Trebnje osebno vozilo trčilo v ograjo in se prevrnilo na bok. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.