Novomeška bolnišnica od ponedeljka ne more sprejemati novih bolnikov s covidom-19

15.12.2020 | 19:35

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Slaba epidemiološka situacija v jugovzhodnem delu Slovenije se odraža tudi v pritisku na Splošno bolnišnico Novo mesto. Ta od ponedeljka ne more sprejemati novih bolnikov s covidom-19, je na vladni novinarski konferenci povedal strokovni direktor bolnišnice Milivoj Piletič. Veliko težavo predstavljajo tudi vdori virusa v bele cone v zadnjih dneh.

"Če smo še dobrih deset dni nazaj opazovali postopno upadanje števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, ki se je gibalo okoli 70 dnevno, sedaj opažamo ponovno postopen porast. Današnja številka je 110 hospitaliziranih, od teh jih je 16 na intenzivnem oddelku," je na spletni novinarski konferenci povedal Piletič.

Na poslabšanje razmer v regiji kaže tudi podatek, da je bila v novomeški bolnišnici pred nekaj tedni skoraj polovica hospitaliziranih bolnikov iz drugih regij, medtem ko je ta delež sedaj padel pod deset odstotkov, ostalo predstavljajo bolniki z območja domače regije.

V novomeški bolnišnici se v zadnjih dneh soočajo tudi z več nenadzorovanimi vdori okužb z novim koronavirusom v bolnišnico, tako s strani bolnikov kot tudi zaposlenih. In to kljub temu, da zelo dosledno izvajajo stroge ukrepe in testiranja, je dejal Piletič. To bolnišnici zelo otežuje delo, poleg tega so vsak dan ob nekaj zaposlenih, ki so na testu pozitivni in morajo v karanteno.

"Včeraj in danes se nam je prvič zgodilo, da tudi nismo bili več sposobni sprejemati novih bolnikov na covidni oddelek in smo jih morali preusmerjati v druge bolnišnice," je dejal Piletič. V ponedeljek so jih preusmerjali v šempetrsko bolnišnico.

Piletič računa, da se bodo razmere nekoliko obrnile v začetku prihodnjega tedna, ko se na delo vrača določeno število sodelavcev. "Delo je zelo naporno, še posebej na oddelku z bolniki s covidom-19, kjer zaposleni delajo v turnusih po 12 ur in prihaja do vidne utrujenosti," je dejal.

"Žal obeti glede poteka epidemije niso najboljši. Matematični modeli prikazujejo, da se bo ta vrh še nekoliko povečal v januarju," je dejal Piletič. Vse prosi, da se zelo držijo predpisanih ukrepov in s tem zmanjšajo pojavnost okužb, "kajti zdravstveni sistem dolgo takšnega pritiska ne bo mogel zdržati".

Luč na koncu tunela predstavlja cepivo, je dejal strokovni direktor novomeške bolnišnice, ki upa, da bomo v Sloveniji v prvih mesecih naslednjega leta dobili dovolj cepiva, da bomo precepili predvsem najbolj ogrožene skupine ljudi in zdravstvene delavce.

Povedal je še, da si ves čas drugega vala epidemije novega koronavirusa prizadevajo, da ne bi covid-19 odrinil ostalih bolezni in da bi v največji meri lahko skrbeli tudi za ljudi z drugimi boleznimi. A so ravno zaradi omenjenih vdorov virusa precej omejeni. "Uspemo oskrbeti samo res nujna stanja, pa tudi tu nam primanjkuje kadra," je opozoril Piletič in vse uporabnike storitev bolnišnice prosil za razumevanje in potrpežljivost.

V preteklem tednu so v novomeški bolnišnici med zaposlenimi opravili 482 testov na novi koronavirus, od katerih je bilo 38 pozitivnih. Večina potrjeno okuženih je bila asimptomatskih, so že dopoldne sporočili iz bolnišnice.

Ocenjujejo, da je lahko eden od pomembnih razlogov za povečano pojavnost okuženosti v jugovzhodni regiji tudi dejstvo, da gre za industrijsko regijo, v kateri je veliko ljudi delovno aktivnih.

Posavska regija in Jugovzhodna Slovenija sta med vsemi slovenskimi regijami v vrhu po 14-dnevni pojavnosti aktivnih primerov okužb na 100.000 prebivalcev, kažejo podatki Sledilnika za covid-19, ki zajemajo podatke do vključno 13. decembra.

STA