Dve osebi poškodovani, eno odpeljali v bolnišnico

16.12.2020 | 07:45

Foto: arhiv DL

V Radečah sta včeraj popoldne trčili dve osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in PGE Celje. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle tekočine, postavili eno vozilo na kolesa, razsvetljevali kraj nesreče in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Laško so oskrbeli dve poškodovani osebi in eno odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Grad Trebnje na izvodu Treles in Unitehna.

Na območju nadzorništva Šentjernej obvešča pa bo od 13. do 14. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vinji vrh 2.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništev Krško mesto med 11. in 14.30 na območju TP Podbočje izvod naselje Brod ter Sevnica med 11. in 15. uro na območju TP Vitovec in Dolenji Kremen.

M. Ž.