Odvetniki danes že desetič nudijo brezplačno pravno pomoč

16.12.2020 | 08:10

Fotografija je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Odvetniška zbornica Slovenije bo danes že desetič pripravila dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Letošnji dogodek bo zaradi izrednih razmer potekal sicer nekoliko drugače, odvetniki bodo brezplačno pravno pomoč nudili po telefonu, preko elektronske pošte ali preko videokonference, zainteresirani pa se morajo predhodno najaviti.

Častni pokrovitelj letošnjega dogodka je predsednik republike Borut Pahor.

Odvetniki se zavedajo, da v teh težkih časih omejitev in izolacije državljani še posebej potrebujejo njihovo pravno pomoč, so pojasnili v odvetniški zbornici. Zaradi večje učinkovitosti in organiziranosti dela bodo odvetniki stranke sprejemali po predhodnem naročilu na telefonsko številko.

Kot so poudarili v zbornici, želijo odvetniki pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn. Posredovali bodo predvsem splošne informacije o problemu oziroma sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v posameznem primeru omogočata zakonodaja in sodna praksa.

Na zbornici ob tem opominjajo, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonijo.

Seznam sodelujočih odvetnikov in njihove kontaktne informacije je mogoče najti na tej povezavi.

Odvetniki s tradicionalnim dnevom pravne pomoči pro bono sicer zaznamujejo svoj praznik, ko je stanovska zbornica iz deželne postala nacionalna.

STA