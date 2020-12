Na Šancah drevored breka in skorša

16.12.2020 | 15:30

Na Šancah je zrasel nov drevored.

Župan Gregor Macedoni v družbi dr. Petra Železnika, pooblaščenca občine za mestno drevje in gospoda Marka Kobeta, darovalca sadik.

Novo mesto - Novomeška občina je včeraj v sodelovanju s Komunalo Novo mesto na vrhu starega mestnega jedra, nekoč imenovanem Kapiteljski hrib, posadila sadike breka in skorša. Te je nedavno mestni občini podaril Novomeščan Marko Kobe, ki se ukvarja z razširjanjem omenjenih drevesnih vrst in ju vzgaja na svojem vrtu pod Kandijskim mostom.

Kot so na občini zapisali na spletni strani občine, so po poti od Loke do Šanc posadili skupno 46 sadik na obeh straneh, ob obzidja na vrhu pa so po spodnji strani sprehajalne poti. Zasaditev je potekala v sladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je hkrati izvedlo tudi pregled na izkopanih površinah ter našlo nekaj zanimivih najdb iz prazgodovine, antike in srednjega veka, med drugim tudi žlindro in rimsko keramiko.

O breku in skoršu je dr. Peter Železnik, pooblaščenec župana za mestno drevje, povedal, da gre za slovenski avtohtoni plodonosni gozdni drevesni vrsti, ki pa sta na žalost zadnja desetletja precej redki, a izredno pomembni za prehrano živali v gozdu.

Z novimi zasaditvami bomo tako v naše okolje vnesli ne samo dodatno zelenje, temveč tudi drevesni vrsti, ki imata zaradi plodonosne značilnosti dodane pozitivne vplive, so se dodali na občini.

M. Ž., foto: MO Novo mesto