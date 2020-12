Inkos v stečaj

16.12.2020 | 09:00

Brez dela bo ostalo 91 ljudi (Foto: V. K.)

Krmelj - Včerajšnji dan je bil žalosten za Krmelj. Zaposleni v podjetju Inkos so izvedeli, da je podjetje v stečaju. »Brez dela bo tako ostalo 91 ljudi, trpelo bo 91družin. Kakšna je naša prihodnost, ne vemo. To je izreden udarec za kraj in okolje. Za tako situacijo zagotovo nismo krivi delavci, ki pa bomo na koncu potegnili kratko …,« je dejal Vojko Kos, predsednik sindikata SKEI v Inkos Krmelj.

Več informacij še zbiramo.

Dodano ob 10.13:

Okrožno sodišče v Krškem je po poročanju STA postopek stečaja družbe za inženiring, konstrukcije in strojegradnjo začelo v torek. Vodil ga bo upravitelj Grega Lippai, upniki pa imajo čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic do 15. marca 2021.

Predlog za začetek stečajnega postopka je vložila družba sama, zato sodišče predvideva, da je insolventna. Iz zadnjega objavljenega poslovnega poročila, objavljenega na Ajpesu, je razvidno, da je Inkos leta 2019 ob 5,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo 25,8 odstotka več kot leto prej, zmanjšal čisto izgubo za približno tretjino na 603.000 evrov.

Začetki kovinarstva v Krmelju segajo v leto 1962, ko je bil po zaprtju rudnika rjavega premoga ustanovljen obrat Metalne. Ta se je leta 1991 preoblikoval v samostojno družbo z imenom Tovarna konstrukcij in naprav, ki je delovala do leta 1993, nato pa je zaradi izgube osnovnega namenskega programa, recesije na zahodnem trgu in krize v slovenski kovinskopredelovalni industriji šla v stečaj.

Na njenem pogorišču je zrasla nova družba Inkos, katere proizvodni program je med drugim vključeval proizvodnjo ladijskih krmil, žerjavov, dvigalnih in transportnih naprav, kovinskih konstrukcij, strojev ter kovinskega in stavbnega pohištva.

M. Ž., STA