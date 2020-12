Marku Gorjupu nagrada za globalno prodornost

16.12.2020 | 10:05

Marko Gorjup, direktor TPV Group (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Na včerajšnjem tradicionalnem dogodku Akademija strojništva, s katerim Zveza strojnih inženirjev Slovenije že vrsto let vzpodbuja povezovanje inženirjev vseh generacij in opozarja na pomembnost inženirskega poklica, je tradicionalno najboljšim podelila tudi nagrade in priznanja. Nagrado za globalno prodornost sta prejela mag. Marko Gorjup, direktor novomeške TPV Group, in dr. Marjan Pogačnik, direktor podjetja Iskra Mehanizmi, so sporočili iz skupine TPV.

»Njegovo odlično poznavanje avtomobilske industrije je rezultat izkušenj, ki jih je v tej branži pridobival 26 let. V sebi nosi visoko mero inovativne kulture. Njegov svet je široko odprt, v katerem vidi še veliko priložnosti,« so na podelitvi izpostavili v Zvezi strojnih inženirjev.

Marko Gorjup pa je poudaril, da nagrada pomeni, da tudi stanovski kolegi prepoznavajo dolgoletne aktivnosti Skupine TPV, s katerimi korak za korakom prodira v svetovni vrh avtomobilske industrije. Je uspeh, ki ga deli s svojimi sodelavci, družino in vsemi ostalimi, ki mu na tej poti stojijo ob strani, so dodali v sporočilu za javnost.

Na akademiji so za požrtvovalno delovanje na področju inženirstva in strojništva podelili tudi nagradi za življenjsko delo prof. dr. Janezu Kopaču in prof. dr. Janezu Možini, upokojenima profesorjema Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Dogodek, ki je letos potekal preko spleta in pod naslovom Inženirstvo – svet novih priložnosti. Opozoril je na vse hitrejše spremembe in pozval k človečnosti, inženirski drznosti in iskanju novih priložnosti. Kako se gospodarstvo in izobraževalne inštitucije odzivajo na spremembe in kje vidijo nove priložnosti pa je tekla beseda na okrogli mizi.

M. Ž.