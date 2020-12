Za 30 let nasilja nad hčerjo in druga kazniva dejanja 8 let in 11 mesecev zapora

16.12.2020 | 10:45

Zlatan Grčić je na začetek glavne obravnave, ta se je začela v prvi polovici novembra, prišel na invalidskem vozičku, a z vklenjenimi nogami. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Na novomeškem sodišču so 68-letnemu Zlatanu Grčiću iz Bele Krajine zaradi večletnega nasilja v družini in drugih kaznivih dejanj prisodili osem let in 11 mesecev zaporne kazni, poročata Delo in Slovenske novice. Hči, ki je očetovo nasilje in grožnje prenašala trideset let, je očeta med drugim prijavila tudi zaradi poskusa uboja.

Po poročanju Dela je spomladi leta 2016 Grčić od hčere zahteval, naj leže na sedežno garnituro, vanjo pa uperil pištolo. Vrgla se je na tla, krogla pa je prebila kavč in poškodovala steno. To je bil le eden od nasilnih dogodkov, Grčić je bil po poročanju časnika nasilen tudi do sina svoje hčere.

Obtožnica je tako 68-letnika sprva bremenila tudi poskusa uboja svoje hčerke, a je tožilstvo kasneje nekoliko spremenilo obtožbo. V delu, ki govori o poskusu uboja, jo je omililo, saj kljub dokazanemu streljanju na hčer ni bil dokazan naklep, da jo je hotel ubiti, zato je to dejanje zaobjeto v očitkih o družinskem nasilju, so pojasnili v časnikih.

Za družinsko nasilje je sodišče Grčiću izreklo najvišjo možno kazen, in sicer pet let zapora. Za preostala kazniva dejanja pa je bil obsojen na štiri leta, tako da enotna kazen znaša 8 let in 11 mesecev zapora, poročata časnika. Tožilka je sicer v sklepni besedi predlagala eno leto zaporne kazni več.

STA