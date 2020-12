53-letnici zasegli že tretji avto letos

16.12.2020 | 13:30

Foto: arhiv DL

Novomeški policisti so včeraj okoli 15. ure med kontrolo prometa v Birčni vasi ustavili voznico Opel Corse, ki sprva ni upoštevala znakov, s katerimi so jo ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da gre za 53-letno večkratno kršiteljico cestno prometnih predpisov z območja Metlike. Voznica, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozila neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Zaradi številnih kršitev so ji izdali plačilni nalog, zasegli avtomobil in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Zakona o pravilih v cestnem prometu, Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in Zakona o nalezljivih boleznih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3520 evrov.

To je že tretji avtomobil, ki so ga v letošnjem letu zasegli 53-letnici. In prav vsakič so ugotovili, da je vozila neregistrirana vozila in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Letos zasegli že 428 vozil

Policisti Policijske uprave Novo mesto so letos kršiteljem cestno prometnih predpisov zasegli 428 vozil, kar je 17 odstotkov več kot lani. V večini primerov so bili zasegi povezani z veljavnostjo vozniških dovoljenj, pogosto so bili kršitelji tudi pod vplivom alkohola.

Osem Afganistancev

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Srednji vasi včeraj izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Skrita v tovoru

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.