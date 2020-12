Včeraj potrdili 2107 okužb, umrlo 39 oseb . V Novem mestu kar 110 okužb!

16.12.2020 | 11:45

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 6579 testih potrdili 2107 okužb s koronavirusom, umrlo 39 oseb s covidom-19. V bolnišnicah se je zdravilo 1251 bolnikov, intenzivno nego jih je potrebovalo 211, iz bolnišnic pa so jih odpustili 128, je vlada objavila na spletni strani.

Delež pozitivnih testov na torkovih testiranjih je bil 32-odstoten, kar je za skoraj pet odstotnih točk več kot v ponedeljek.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb po vladnih podatkih znaša 1477, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1006.

dodano ob 18.20

V torek so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani, skupaj 149. Kar 110 primerov so potrdili tudi v občini Novo mesto, kjer je bil delež trenutno okuženih občanov 1,679 odstotkov. Najvišji delež aktivnih okužb so imeli sicer v Veliki Polani (4,108 odstotkov), Lučah (2,686) in Šmartnem pri Litiji (2,647).

IN kako je bilo z okužbami včeraj na našem koncu Slovenije? Največ, kot rečeno, v MONM - kar 110, nato sledijo občine: Krško (49) Trebnje (23), Ivančna Gorica in Šentjernej (po 21), Črnomelj (20), Ribnica (14), Šmarješke Toplice (13), Črnomelj in Kočevje (10), Mirna Peč, Semič, Sevnica in Grosuplje (po 11), Škocjan (10), Dolenjske Toplice (9), Brežice in Straža (po 7), Žužemberk (6), Kostanjevica na Krki (5), Mirna (4), Metlika (2) in Osilnica (1).

M. Ž., STA