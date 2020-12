Novomeški štab CZ poziva občane: dosledno spoštujte ukrepe!

16.12.2020 | 18:20

V JV regiji je vse več okuženih s koronavirusom.

Novo mesto - Ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom v Mestni občini Novo mesto operativni štab Civilne zaščite Novo mesto občane poziva k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov. Predvsem svetuje, da se ljudje odpovejo vsem zasebnim druženjem, ki niso nujno potrebna in predstavljajo veliko nevarnost za širjenje virusa.

Operativni štab novomeške Civilne zaščite se je sestal danes popoldne in je obravnaval predvsem problematiko naraščanja števila okužb v Mestni občini Novo mesto.

Odpovejte se ne nujnim zasebnim druženjem!

Poleg poziva občankam in občanom k doslednemu upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, je poziv naslovil tudi na delodajalce. Te je pozval, naj omogočijo varne delovne pogoje za zaposlene, in tistim, ki so bili v tveganem stiku z okuženo osebo, omogočijo odsotnost iz dela. "Predvsem pa svetujejo, da se ljudje odpovejo vsem zasebnim druženjem, ki niso nujno potrebna in predstavljajo veliko nevarnost za širjenje virusa," so sporočili iz mestne občine.

V bolnišnici ne sprejemajo več novih covid pacientov

V Mestni občini Novo mesto namreč v zadnjem času beležijo precejšen porast števila novih okužb. Samo v torek so jih potrdili 110. Trenutno je v občini aktivno okuženih 626 prebivalcev, kar je 1,679 odstotka vseh prebivalcev v občini.

Slab epidemiološki položaj v jugovzhodnem delu Slovenije se odraža tudi v pritisku na Splošno bolnišnico Novo mesto. Ta namreč od ponedeljka ne more sprejemati novih bolnikov s covidom-19, je na torkovi vladni novinarski konferenci povedal strokovni direktor bolnišnice Milivoj Piletič.

L. M.