Alenkina knjiga "Druga žena" navdušuje zlasti ženske

17.12.2020 | 07:35

Alenka Kesar je ponosna na knjižno uspešnico Druga žena.

Voditeljice in novinarke Alenka Kesar se mnogi spominjajo iz rubrike Vizita, ki jo je na televiziji vodila kar 17 let. Zadnjih nekaj let Alenka dela v marketingu, ohranila pa je svojo ljubezen do pisanja.

Tako je nedavno presenetila z osebno izpovedno knjigo z naslovom Druga žena, ki je postala velika uspešnica. Iskrena in ganljiva izpoved o ločitvi in novi ljubezni, ki je odprla pot debatam o mnogih tabu temah - biti mačeha, druga žena, druga snaha - je očitno slovensko bralstvo, zlasti ženske, tako navdušila, da je šla knjiga manj kot dva meseca po izidu že v prvi ponatis.

Alenka z možem Kamenkom in razširjeno družino.

Alenka in Kamenko Kesar.

Avtorica, ki prihaja iz Krškega, sicer pa živi in dela v Ljubljani oz. na Rakitni, je bralcem Dolenjskega lista rada razkrila več o sebi, o svojih pogledih na ljubezen, prijateljstvo, družino, pa tudi na novinarstvo. Predvsem pa želi sporočiti, da je vera v ljubezen najpomembnejša in da je ljubezen vsepovsod okoli nas, samo srce moramo odpreti.

Zakaj ste se odločili javno spregovoriti o tako osebnih zadevah, kot sta npr. ločitev, pa vnovična zveza, ki ste jo sicer kronali s poroko? Od kod takšna potreba?

Odkar pišem, pišem odkrito in brez olepševanja. Ne znam drugače. Že vrsto let sem kolumnistka slovenskih revij in vedno v pisanje dam sebe. Vse ženske gremo skozi podobne bolečine, podobne rane, pa tudi podobna veselja. Ločitev je boleča, lahko pa prinese veliko olajšanja. Nova ljubezen je velika sreča, a lahko prinese s seboj kar nekaj izzivov. O tem pišem. O izkušnjah in čustvih, ki sem jih doživljala. Morda je razlog v moji odprtosti dejstvo, da sem 17 let »prihajala« v vaše domove kot televizijska voditeljica in sem se privadila tega, da ljudje poznajo moj obraz. Če sem v javnost postavila svoj obraz, lahko tudi svoje misli, svoja čustva. Saj čustvujem in mislim tako, kot velika večina ostalih žensk na svetu.

Celoten intervju z Alenko Kesar si lahko preberete v Živi, prilogi zadnjega Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: Luka Svetic