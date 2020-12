Motnje v elektro in vodo oskrbi

17.12.2020 | 07:25

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto in njihovi kolegi v Posavju izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso obravnavali. Za nujno medicinsko pomoč so v Novem mestu posredovali tri klice, dežurni v Brežicah pa 5.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča odjemalcem, da bo danes od 6.30 do 7.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP BUTORAJSKA, na izvodu Belko-Joh.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes med 15.30 in 16.30 prekinjena dobava elektrike na območju TP ROLETARSTVO MEDLE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes med 13. in 14.uro prekinjena dobava elektrike na območju TP ZAVINEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes med 8. in 15.uro prekinjena dobava elektrike na območju TP GRAD TREBNJE, na izvodu PETROL, ODRGA IN MOTEL, med 13.30 in 16.uro pa na območju TP PRESKA, na izvodu OB CESTI DESNO.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog pa sporoča, da bo danes med 8. in 10.uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP ORNUŠKA VAS.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Krško sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike na območju TP DOVŠKO, izvod smer Senovo ob cesti in sicer med 10. in 11.uro, na območju TP VELIKI TRN med 12. in 14.uro, na območju nadzorništva Krško mesto pa na TP IVANJŠE GRIČ in MALE VODENICE med 10.30 in 14.30.

Kako bo z vodo oskrbo?

Zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del bo danes od 13. do predvidoma 14.ure prekinjena oskrba s pitno vodo na območju vodovoda Kostanjevica na Krki in sicer na Ljubljanski cesti, Dobah, Dobravi pri Kostanjevici ter Dolnji in Gornji Prekopi. Kostak Krško priporoča, da pred vnovično uporabo pitne vode za prehrambne namene – torej po končani prekinitvi oskrbe uporabniki opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave, pred izpiranjem pa odstranijo usmerjevalnike vode na pipah oz. tako imenovane mrežice ali perlatorje. Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka, traja pa naj najmanj 15 minut.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.