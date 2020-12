AVDIO: Krka v gosteh z letošnjo deveto ligaško zmago

17.12.2020 | 07:50

S tekme Krke in Term Olimia (Foto: KK Terme Olimia)

Novomeški košarkarji so v tekmi 12. kroga SKL v Podčetrtku premagali Terme Olimia z 72:68 (14:23, 20:13, 17:17, 21:15) in zabeležili deveto zmago v ligi.

Krkaši so začeli v peterki Rok Stipčević, Luka Lapornik, Leon Stergar, Miha Škedelj in Milan Milovanović in sredi pete minute vodili s 8:5. Po menjavi celotne peterke Krkašev je sledil padec in gostitelji so z delnim izidom 18:6 do konca prve četrtine prišli do prednosti devetih točk (23:14). Domači so prednost devetih točk vzdrževali tudi v prvih treh minutah druge četrtine, potem pa so se Krkaši z delnim izidom 9:1 sredi 18. minute približali le na točko zaostanka (29:30). Ob polčasu pa je bilo 34:36.

Na začetku drugega polčasa so gostitelji dvakrat ušli za šest točk prednosti, a so jih Krkaši hitro ujeli in celo dvakrat minimalno vodili (45:44 in 46:45). Ekipa KK Terme Olimia pa je ob koncu tretje četrtine ponovno imela dve točki prednosti (53:51). Zadnjo četrtino so novomeški košarkarji odprli z delnim izidom 11:4 za vodstvo 62:57 in ob koncu 33. minute je minuto odmora vzel domači trener Brečko. Po njej Krkaši niso zadeli koša kar tri minute in pol, tako da so se domači približali na točko zaostanka, dobri dve minuti pred koncem pa so spet vodili (65:64). Košarkarji KK Krka so se potem le zbrali, Adin Vrabac pa je s sedmimi zaporednimi točkami minuto pred koncem ekipo pripeljal do prednosti šestih točk (71:65), ki jo domači niso več zmogli izničiti.

Trener KK Krka Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: „Velike čestitke našim fantom, to je bila 5. tekma v desetih dneh. Ritem je zelo težak. V prvem polčasu smo skušali odpočiti nekatere naše nosilce igre. Na koncu se ni izšlo, za zmago smo se morali boriti do samega konca.“

Kapetan KK Krka Luka Lapornik pa je rekel: „Od prve do zadnje minute je bila tekma izenačena. Kljub ne najboljši predstavi smo na koncu le dosegli pomembno zmago.“

Krkaši imajo v SKL devet zmag in dva poraza, v naslednjem krogu pa naj bi čez en teden gostili Koper Primorsko. Še prej jih v soboto čaka domača tekma ABA lige z beograjskim Partizanom.

1.SKL, 12. krog, 16.12.: Terme Olimia Podčetrtek – Krka 68:72 (23:14, 13:20, 17:17, 15:21)

Krka: Stergar 8 (2 sk, 3 as), Camphor 5, Stipčević 4 (3 sk), Vrabac 13 (5 sk), Barič 10 (3 sk, 4 as, 4. pridob. žoge), Kosi 12, Škifić 8 (5 sk), Škedelj (2 pridob. žogi), Lapornik 9 (3 sk, 3 as), Rebec, Vučetić 2, Milovanović.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Adin Vrabac 13

Največ skokov: Adin Vrabac In Jure Škifić 5

Največ asistenc: Nejc Barič 4

Največ pridobljenih žog: Nejc Barič 4

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Nejc Barič 15

R.M.

Zvočni zapisi Vladimir Anzulovič po tekmi s KK Terme Olimia Vladimir Anzulovič po tekmi s KK Terme Olimia