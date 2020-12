FOTO: Trebanjcem za las ušla zmaga

17.12.2020 | 08:10

S tekme v Celju med RK Trimo Trebnje in RK Pivovarna Laško (foto: D.Pekeč/RK Trimo)

Zasedba trebanjskega Trima je na sinočnjem derbiju proti aktualnim državnim prvakom iz Celja izgubila z izidom 28:25 (13:11).

Trebanjci so pred dnevi gostovali v Dobovi in si z uspešno predstavo zagotovili 10. prvenstveno zmago v tej sezoni ter z odliko opravili generalko pred včerajšnjim derbijem s Celjani. Arena Zlatorog, kjer domujejo celjski rokometaši, velja za hram slovenskega rokometa. Tokrat so Pivovarji slavili, trebanjski rokometaši pa zabeležili 3. letošnji poraz.

Celjani boljši v zaključku tekme

Trebanjska zasedba je pred srečanjem imela veliko motivacije, saj bi zmaga v slačilnico prinesla še večjo samozavest ob koncu jesenskega dela in nadaljevanju naporne druge polovice sezone. Obe ekipi sta v tekmo krenili nekoliko v krču. Prvi zadetek je padel šele v 3. minuti, ko je za Celjane zadel Josip Šarac. Trebanjci so aktualnim državnim prvakom v nadaljevanju stalno dihali za ovratnikom. Celjska prednost se je gibala med dvema in petimi goli, v nadaljevanju pa so se Trebanjci vendarle zbrali in na odmor odšli s tesnim zaostankom 13:11.

Drugi del je gostujoča ekipa začela izjemno borbeno. Prvo polovico drugega polčasa smo večinoma spremljali napeto in trdo igro gol za gol, v 47. minuti pa je Dino Hamidović zadel za prvo vodstvo (20:21). Sledila je izjemno razburljiva končnica. V zaključku tekme je celjsko moštvo ostalo bolj zbrano ter dobilo derbi z 28:25.

Pomočnik trenerja RK Trimo Trebnje Marko Mežnaršič je po tekmi povedal: »Škoda, Celje je bilo danes zrelo za poraz. Pokopale so nas napake v napadu v prvem polčasu in v končnici tekme, ko smo izgubili preveč žog. To je bilo odločilno, da smo nato doživeli poraz.«

Trebanjski rokometaši bodo do konca letošnjega koledarskega leta odigrali še dve tekmi. Prva bo na sporedu že v soboto, saj četa Uroša Zormana gostuje na obali v koprski Bonifiki. V sredo, 23. decembra, bo odigrana še zaostala tekma v domači dvorani. V Trebnje prihaja Maribor Branik.

LIGA NLB, ZAOSTALA TEKMA 5. KOLA, sreda, 16. decembra, ob 17.30 (Arena Zlatorog, Celje): RK Celje Pivovarna Laško – RK Trimo Trebnje 28:25 (13:11)

RK Celje Pivovarna Laško: Ivić, Vujović; Cvetko, Dragašević, Razgor 1, Cokan 1, Marguč 1, Šarac 7, Grošelj 3, Poteko, Čepić, Kodrin 6, Horžen 7, Mlakar 1, Leban 1, Načinović; Trener: Tomaž Ocvirk.

RK Trimo Trebnje: Brana, Tomić; Rašo 5, Višček, Didovič 1, Grojzdek, Dobovičnik, Cingesar 4, Hamidović 5, Sarak 2, Kotar, Potočnik, Udovič 2, Grbić 1, Cirar 4, Florjančič 1; Trener: Uroš Zorman.

R.M.

