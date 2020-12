Pred dnevi kradel v trgovini, včeraj je 27-letnega storilca odpeljala policija

Novomeški policisti so bili 7. decembra obveščeni o roparski tatvini v eni izmed prodajaln v Novem mestu, kjer je storilec poskušal ukrasti artikle. Pri dejanju ga je zalotil delavec varnostne službe, vendar ga je osumljenec odrinil in pobegnil. Takoj je stekla policijska preiskava in aktivnosti za izsleditev osumljenca. Na podlagi ugotovitev so tako včeraj odvzeli prostost 27-letnemu osumljencu iz okolice Novega mesta in ga pridržali. Zasegli so mu tudi zavitek z belo prašnato snovjo, za katero sumijo, da je kokain. Osumljenca, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo s kazensko ovadbo zaradi roparske tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Mladoletni roparji grozili in kradli – policisti so jih izsledili

Novomeški policisti so sinoči malo pred 21. uro prejeli obvestilo, da so neznanci v Novem mestu oropali oškodovanca, mu grozili in ukradli nekaj osebnih predmetov, zatem pa pobegnili. Na podlagi opisa so v nekaj minutah izsledili tri pobegle mladoletne storilce, jih prijeli in odpeljali na policijsko postajo. Zoper 16-letnega storilca z območja Krškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. O protipravnih ravnanjih 16-letnika in še dveh mladoletnikov bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.

Vlomili v podjetje in v sušilnico mesa

V Semiču je v noči s torka na sredo nekdo vlomil v objekt ob stanovanjski hiši, ki je namenjen sušenju mesa in odnesel mesne izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov.

V okolici Novega mesta pa je neznanec ponoči vlomil v prostore podjetja in odnesel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Prijeli 33-letnega tihotapca in dva tujca

V Črešnjicah pri Cerkljah so brežiški policisti sinoči malo pred 21.uro ustavili osebni avtomobil nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni državljan Nemčije v vozilu prevaža dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. 33-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljanoma Pakistana še potekajo.

Še štirje so nezakonito prestopili državno mejo

Na območju Čateža ob Savi so brežiški policisti ponoči – med varovanjem državne meje - izsledili in prijeli tri državljane Maroka in državljana Libije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, je v policijskem poročilu zapisala Drenikova.

Policiste klicali 210-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Brežicah zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, roparskih tatvin in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje, v današnjem poročilu navajajo na Policijski upravi Novo mesto.

