Slovenci januarja s štirimi trebanjskimi levi

17.12.2020 | 10:50

Četverica trebanjskih levov v reprezentanci

Slovensko moško izbrano vrsto januarja čaka izjemno naporen ritem tekem. Najprej so na sporedu kvalifikacije za EP 2022, tik za tem pa odhod na svetovno prvenstvo v Egipt. Med njimi se je na igralskem spisku znašel tudi Darko Cingesar, skupaj s preostalo trojico trebanjskih levov – Klemnom Ferlino, Miho Zarabcem in Stašem Skubetom. V strokovnem štabu bodo delovali tudi trener Uroš Zorman (pomočnik selektorja), kineziolog Rudi Slobodnik ter klubski kondicijski trener in videoanalitik Tim Butkovec.

V januarskem reprezentančnem premoru bo slovenska moška izbrana vrsta najprej odigrala dve kvalifikacijski tekmi za EP 2022 z Nizozemsko, nato pa se bo podala v boj za kolajne na SP v Egiptu. Izbranci selektorja Ljubomirja Vranješa se bodo v skupinskem delu udarili z Belorusijo, Korejo ter Rusijo.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 (SKUPINA 5):

sreda, 6. januarja 2021, ob 20.00 (Almere, Nizozemska): Nizozemska – Slovenija

nedelja, 10. januarja 2021, ob 20.00 (Arena Zlatorog, Celje): Slovenija – Nizozemska

SP V ROKOMETU 2021, EGIPT:

1. krog, četrtek, 14. januarja 2021, ob 18.00 (SLO čas): Slovenija – Južna Koreja

2. krog, sobota, 16. januarja, ob 18.00 (SLO čas): Rusija – Slovenija

3. krog, ponedeljek, 18. januarja, ob 18.00 (SLO čas): Slovenija – Belorusija