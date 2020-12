V Sloveniji včeraj slabih 26 odstotkov testiranih pozitivnih, umrlo še 43 bolnikov. Kako je v regiji?

17.12.2020 | 11:15

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj testirali 6.350 ljudi, med njimi je bilo 1.642 okuženih, kar pomeni 25,86 odstotno okuženost. Umrlo je še 43 bolnikov s covidom-19, od teh 29 v bolnišnicah, 14 v domovih za ostarele. V bolnišnicah se danes zdravi še 1.229 okuženih, od teh so jih 123 sprejeli danes. 208 kovidnih bolnikov potrebuje intenzivno nego, 148 bolnikov pa diha s pomočjo respiratorja. Danes so v domačo oskrbo odpustili 116 bolnikov, kažejo podatki covid sledilnika.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto so 104 kovidni bolniki, 8 med njimi so sprejeli danes, 9 so jih odpustili v domačo oskrbo. 16 okuženih potrebuje intenzivno nego, s pomočjo respiratorja pa jih diha 13. 2 kovidna bolnika sta v novomeško bolnišnici danes izgubila boj z virusom.

V Splošni bolnišnici Brežice je po podatkih covid sledilnika danes hospitaliziranih 36 bolnikov z novo korona virusno boleznijo, od teh so dva sprejeli danes, v domačo oskrbo pa odpustili štiri. Na intenzivnem oddelku zdravijo enega korona virusnega bolnika, kar trije pa so po podatkih covid sledilnika danes umrli.

