Umetnik Ferenc Csernik pustil trajne sledi v škocjanski občini

17.12.2020 | 12:40

Umetnik Ferenc Csernik pred svojo veliko sliko Škocjana, ki še vedno krasi kulturno dvorano Metelkovega doma v Škocjanu.

Ferenc Csernik s Knobleharjevim kipcem.

Ob postavitvi Metelkovega kipa pred Metelkovim domom leta 2012.

Škocjan - Pred kratkim je preminil umetnik Ferenc Csernik, slikar in kipar madžarskega rodu, ki je vrsto let živel v Gorenjih Raduljah na Bučki.

Škocjanska dolina je tudi po njegovi zaslugi postala kulturno bolj razvita in živahna, s svojim delom je pustil trajne sledi, za kar so mu po besedah škocjanskega župana Jožeta Kaplerja hvaležni. Csernik je leta 2011 postal občinski nagrajenec za delo na kulturnem področju.

Domači ljubiteljski slikar in kipar Ferenc Csernik je poskrbel, da so pred Metelkovim domom sredi Škocjana postavili kip Frana Metelka. Njegova velika slika Metelka krasi tudi šolo, ki nosi ime po tem velikem rojaku, Csernik pa je z veliko sliko Škocjana in Bučke opremil tudi kulturna hrama v obeh krajih.

Pred kulturnim domom na Bučki stoji doprsni kip Martina Kebra, narejenega iz gline, Csernikovo avtorsko delo. To velja tudi za kip sv. Urbana, zavetnika vinogradnikov, ki stoji v lepo urejenem prostorčku pred trto z Lenta, ki so ga tam postavili ob 40-letnici Društva vinogradnikov Škocjan. Kip in plošča z napisom, ki označuje društvene prostore, sta Csernikovo delo.

Ferenc je izdelal tudi Knobleharjeve kipce, ki jih občina ima kot protokolarno darilo.

Po njegovi zaslugi je na Bučki pred nekaj leti zrasla tudi Ambrozzia, likovna sekcija kulturnega društva, katere umetniški vodja je bil nekaj časa. Svoje likovno znanje je uspešno prenašal na člane, ki so pripravili kar nekaj razstav.

V Sloveniji se je Ferenc Csernik počutil sprejetega, zlasti mu je bila pri srcu Dolenjska, pa škocjanska dolina in Bučka. "Bučka je več kot pušeljc Dolenjske," je nekoč dejal umetnik. Škocjančani so ga vzeli za svojega in vračal jim je po svojih močeh.

Besedilo in foto: L. Markelj

