Številna podjetja bodo ustavila proizvodnjo. Kako bo v Krki?

17.12.2020 | 12:40

Novo mesto - Ob koncu leta bodo števila podjetja, tudi večja, zaposlenim odredila kolektivni dopust in s tem začasno ustavila proizvodnjo, ta čas pa bodo ponekod izkoristili za vzdrževalna dela, ki sicer niso mogoča. Nekatera bodo to storila le okrog novega leta, druga pa so se odločila za daljšo ustavitev, ki se bo začela že pred božičnimi prazniki.

V zadnjih dneh je del zdravstvene stroke pozval k popolni zaustavitvi javnega življenja in 14-dnevnemu zaprtju tudi proizvodnih tovarn, da bi tako zajezili širjenje novega koronavirusa. Vlada se za takšno potezo še ni odločila, bodo pa nekatera podjetja sama ustavila proizvodnjo s kolektivnimi dopusti.

Delodajalci kolektivni letni dopust primarno načrtujejo glede na potrebe delovnega procesa in v času, ko je manj dela. Poleg konca leta je ta v nekaterih industrijskih podjetjih pogost tudi na vrhuncu poletne sezone.

Ob tem pa je pomembno, da mora delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta poleg potreb delovnega procesa upoštevati možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter njegove družinske obveznosti, zato lahko tako določi le omejen del vseh dni dopusta zaposlenih. Ta je običajno določen v panožni kolektivni pogodbi.

V Krki je predviden kolektivni dopust 31. decembra. Tako kot v preteklosti pa bodo tudi letos na delovnih mestih, kjer to dopuščajo delovni procesi, omogočili, da delavci v čim večji možni meri koristijo dopust tudi 24., 28., 29. in 30. decembra, so pojasnili v Krkini službi za odnose z javnostjo.

R.M./STA