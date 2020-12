MO Novo mesto podpisala pogodbo za projekte trajnostne mobilnosti

17.12.2020 | 12:50

Gregor Macedoni (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v teh dneh z Evropsko investicijsko banko (EIB) podpisal pogodbo za sofinanciranje in pripravo projektne ter druge dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti EIB ELENA. Gre za evropski mehanizem tehnične pomoči za energetsko učinkovitost in trajnostno mobilnost, Mestna občina Novo mesta pa nastopa v vlogi vodilnega partnerja konzorcija, v katerem sodelujejo tudi Mestne občine Kranj, Celje, Maribor in Murska Sobota ter občine Laško, Slovenske Konice, Zreče in Slovenska Bistrica. Pri projektu sodelujeta tudi podjetji Pošta Slovenije in ELES, so zapisali v službi za odnose z javnostmi na novomeški občini.

Globalni cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne naloge v naši občini, ki jih bomo v sklopu tega urejali, pa so sklenitev kolesarskega omrežja v Novem mestu in projekti, vezani na električno mobilnost. Vrednost sofinanciranja celotnega konzorcija, v katerem sodelujejo tudi drugi partnerji na področju Slovenije, je nekaj več kot 2,6 milijona evrov. Gre za enega pomembnejših mehanizmov sofinanciranja ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto, ki se bo izvajal v prihodnih štirih letih, so še zapisali v izjavi za javnost.

»Ponosni smo na tovrstno povezovanje občin in partnerjev, predvsem zato, ker takšno sodelovanje v slovenskem prostoru še ni redna praksa. Zavedamo se pomena trajnostne mobilnosti za prihodnost in naše okolje, zato na Mestni občini Novo mesto že danes spodbujamo električno mobilnost, »carsharing« in projekte, ki zadevajo zmanjšanje izpustov CO2. Gre za pomemben korak naprej v prizadevanju za celovito trajnostno mobilnost, ki je ena izmed prioritet tudi v naši celostni prometni strategiji,« je ob podpisu pogodbe povedal župan Gregor Macedoni.

R.M.