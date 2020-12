Pospravljanje pasjih iztrebkov je dolžnost lastnikov živali. Poostren bo nadzor!

17.12.2020 | 13:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Na Mestni občini Novo mesto so bili s strani občanov opozorjeni na malomarno ravnanje lastnikov psov, ki za svojimi ljubljenčki ne pospravljajo pasjih iztrebkov z zelenih in drugih javnih površin. Vse lastnike psov zato prosijo, da upoštevajo širšo okolico in da vestno pospravljajo iztrebke svojih ljubljenčkov. Urejenost in čistoča javnih in drugih površin so pomembni za kakovost življenja vseh občanov in sta hkrati prvi vtis za obiskovalce te občine.

Kot so zapisali na spletni strani Mestne občine Novo mesto, bo Skupna občinska uprava občin Dolenjske poostreno nadzirala ravnanje lastnikov oziroma skrbnikov psov.

Zakon o zaščiti živali med drugim pravi, da je lastnik dolžan skrbeti zanj, da ne naredi škode drugim: ne ljudem, ne živalim ali okolju in da pravilnik o zaščiti hišne živali določa minimalne pogoje, da žival živi v sožitju s človekom. To pa tudi vključuje dolžnost lastnikov glede pospravljanja iztrebkov.

Prisotnost pasjih iztrebkov, kot navaja stroka, ne pomeni samo estetskega problema, temveč lahko pomeni tudi zdravstveno nevarnost zlasti za majhne otroke, pri katerih se lahko zgodi, da pasji iztrebek primejo in si ga nehote zanesejo na obraz ali v usta. Epidemiologi navajajo, da so pasjih iztrebkih lahko različni povzročitelji nalezljivih bolezni, kot so pasje gliste in pasja trakulja. Povzročitelji oziroma njihova jajčeca, ki so lahko v pasjih iztrebkih, v zunanjem okolju živijo več let in tako predstavljajo tveganje za okužbo.

R.M.